Kiełbasa z wegemasy i inne frykasy. Spryt czy oszustwo?

Do zastępowania mięsa produktami roślinnymi jeszcze niedawno najczęściej zachęcano, eksponując nasze własne dylematy etyczne.

Roślinne zamienniki mleka i mięsa coraz częściej trafiają do domowych kuchni jako „sery, jogurty, steki czy kabanosy”. Nie wszystkim to w smak. Trwa dyskusja: czy to oszukiwanie konsumentów, czy też promocja ekologicznego stylu życia?

We Francji jedzenie to sprawa wagi państwowej. I właśnie państwo podjęło decyzję, która zapewne ucieszy najwierniejszych fanów mięsa, a zbulwersuje zwolenników żywności pochodzenia roślinnego. Od października nazwy takie, jak bekon, kiełbasa czy stek mają być zarezerwowane wyłącznie dla produktów mięsnych. Producentom coraz popularniejszych roślinnych zamienników nie będzie wolno ich używać pod groźbą wysokich kar. – To efekt działalności silnego mięsnego lobby we Francji, które twierdzi, że stosowanie takich nazw w przypadku produktów wegetariańskich wprowadza konsumentów w błąd.