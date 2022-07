Czterodniowy tydzień pracy? Nie w Polsce. System by się załamał

Pandemia spowodowała w wielu krajach rewolucyjne zmiany na pracowniczym rynku. Rośnie też entuzjazm do skracania czasu pracy. Dlaczego akurat Polacy są w tej sprawie bardziej sceptyczni?

Partia Razem sprzeciwia się przyszłemu pilotażowi, który zaproponował Donald Tusk, uważając, że skracać pracę trzeba już. Może nie od razu do czterech dni w tygodniu, ale na przykład do siedmiu godzin dziennie. Przekaz dnia PiS był odwrotny – skoro Tusk obiecuje krótszy tydzień, to na pewno wprowadzi z powrotem pracujące soboty. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta nazywa szefa PO populistą, a Szymon Hołownia dziwi się na Twitterze: „naprawdę trudno zrozumieć cel dyskusji o czterodniowym dniu pracy w czasie, gdy ludzie robią wszystko, żeby po prostu móc więcej zarabiać, żeby wreszcie przestało brakować”.