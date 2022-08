Wakacje bez atrakcji, oszczędnie, z lękami. Nigdy nie było tak źle jak w tym roku

Udany letni urlop Polaka wymaga trzech rzeczy: słońca, morza oraz kawałka wygrodzonej parawanem piaszczystej plaży. To było dobrze widać w tym sezonie. Ale było też widać, że ludzie oszczędzają na wszystkim.

Turcja to kierunek numer jeden wakacyjnych wyjazdów zagranicznych Polaków.

Przed tegorocznym latem Polska Organizacja Turystyczna zapytała Polaków o ich urlopowe plany. Czy się gdzieś wybierają i dokąd? Ankieterów interesował każdy wyjazd wypoczynkowy, pod warunkiem że będzie się wiązał przynajmniej z jednym noclegiem poza domem. 65 proc. badanych zadeklarowało, że ma takie plany, co zapowiadało dobry rok dla turystyki, dużo lepszy od 2021 r. Wyglądało na to, że definitywnie pożegnamy się z pandemiczną smutą i zbliżymy do rekordowego 2019 r. Większość (71 proc.) planujących wakacje zamierzała spędzić je w kraju.