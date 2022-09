Zjazd do zajezdni

W czasach drogiego paliwa komunikacja miejska powinna się rozwijać. Tymczasem brakuje kierowców, a rachunki za prąd do tramwajów i elektrycznych autobusów rosną w zawrotnym tempie. Pomoc od rządu nie nadejdzie.

Na początku września łódzkie tramwaje i autobusy miały pozostać w zajezdniach. Do strajku ostatecznie nie doszło, bo pracownicy wywalczyli podwyżkę pensji o ok. 340 zł miesięcznie. Komunikacja miejska nadal działa, ale to jedyna dobra wiadomość dla łódzkich pasażerów. Już od października zapłacą znacznie więcej za przejazdy, a to druga podwyżka w tym roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy bilet miesięczny, w Łodzi nazywany migawką, podrożeje z 96 do 140 zł, czyli o 46 proc. To zresztą i tak cena promocyjna, dostępna dla rozliczających podatki w tym mieście.