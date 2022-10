Wpis do księgi wieczystej: ile można czekać? Najgorzej wpaść w kolejkę „niepilne”

Sądowe wydziały ksiąg wieczystych dławią coraz potężniejsze korki, na wpisy czeka się nawet ponad rok. To pogłębia nerwowość na rynku nieruchomości, utrudnia transakcje, pozwala bankom nakładać dodatkowe opłaty. Ministerstwo Sprawiedliwości tradycyjnie jest bezradne i bezczynne.

Aneta i Bartosz z Warszawy na wpis do księgi wieczystej kupionego od dewelopera mieszkania czekają już dziesięć miesięcy. W każdym miesiącu za to niezawinione przez nich czekanie bank dolicza sobie prawie 800 zł do raty ich kredytu. Nazywa to marżą pomostową, ale zdaniem Anety to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia, skoro wierzyciel ciągle nie może zabezpieczyć kredytu na ich hipotece, bo tej po prostu jeszcze nie ma. W banku powiedzieli im, że płacą za ryzyko, jakie w związku z czekaniem na wpis ponosi bank.