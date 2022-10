Decyzja rządu. USA zbudują nam elektrownię atomową

Po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent USA Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse – poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

„Silny sojusz daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Dziękuję ambasadzie USA za współpracę. Uchwała Rady Ministrów w środę" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Pierwszą elektrownię mają zbudować USA

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w rozmowie z PAP, że przyjęcie oferty amerykańskiej to bardzo ważny moment. „Energia atomowa będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski” – ocenił. Potwierdził informację z tweeta premiera, że w środę 2 listopada rząd przyjmie uchwałę w tej sprawie.

„Amerykanie wybudują pierwszą elektrownię atomową. O możliwych projektach rozmawiamy również z naszymi pozostałymi krajami partnerskimi” – dodał rzecznik. Amerykańska oferta budowy elektrowni jądrowej, współpraca w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego były głównymi tematami rozmów podczas spotkania minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z sekretarz energii USA Jennifer Granholm 23 października w Waszyngtonie.

„Nasz kraj do końca roku wybierze technologie, w której będzie budowana pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Zależy nam, żeby tego terminu dotrzymać, tak żeby rozpoczęcie budowy w 2026 r. było realne. Oznacza to, że pierwszy reaktor mógłby zacząć pracować już w 2033 r. Polski program jądrowy zakłada budowę sześciu reaktorów oddawanych kolejno co dwa lata” – powiedziała Anna Moskwa po zakończeniu rozmów.

Szczegółowa mapa drogowa

W październiku 2020 r. Polska zawarła z USA umowę o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej. W połowie września ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz prezes firmy Westinghouse Polska przekazali Warszawie „raport koncepcyjno-wykonawczy”. Według resortu klimatu raport jest „szczegółową dwustronną mapą drogową mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię”.

Oprócz Amerykanów swoje oferty budowy elektrowni jądrowych złożyli Francuzi (EDF) oraz Koreańczycy (KHNP).

