Bujda Black Friday. Jak nie wpaść w pułapkę fałszywych promocji

Black Friday to w tym roku trudna pogoń za nielicznymi okazjami, podczas której łatwo wpaść w pułapkę fałszywych promocji. Niestety, nieuczciwe sklepy wciąż mogą czuć się bezkarnie, bo rząd spóźnia się z ustawą chroniącą klientów.

Polska wciąż nie wdrożyła unijnej dyrektywy chroniącej konsumentów, chociaż miała na to czas do maja tego roku.

To miał być pierwszy Czarny Piątek ze szczególną ochroną klientów. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepom nie wolno oszukiwać na promocjach, czyli chwalić się obniżkami cen niezgodnymi z rzeczywistością. Dzisiaj to nagminna praktyka, zwłaszcza w internecie. Rzekome przeceny sięgające kilkudziesięciu procent często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo na przykład tuż przed Czarnym Piątkiem (w tym roku 25 listopada) sklepy najpierw podnoszą ceny, by zaraz potem triumfalnie je obniżyć. Niestety, Polska wciąż nie wdrożyła unijnej dyrektywy chroniącej konsumentów, chociaż miała na to czas do maja tego roku.