Musk jak Jezus? To żart, ale nie do końca. Przybywa fałszywych technoproroków

Przybywa technologicznych wizjonerów i proroków biznesu, gotowych prowadzić nas ku lepszej przyszłości. Dokąd z nimi zajdziemy?

Wśród amerykańskich nerdów, czyli młodych entuzjastów nowych technologii, popularne są koszulki z wielkim napisem „WWED?”. To akronim kryjący zasadnicze pytanie: co zrobiłby Elon? (What Would Elon Do?). Chodzi oczywiście o guru nowych technologii Elona Muska, najsłynniejszego i najbardziej medialnego multimiliardera, twórcę i szefa m.in. firmy produkującej samochody elektryczne Tesla czy firmy kosmicznej SpaceX. Akronim nawiązuje do podobnego hasła popularnego wśród amerykańskich fundamentalnych chrześcijan, nakazującego, by w każdej sytuacji zastanawiać się, jak postąpiłby Jezus.

Musk jak Jezus? To żart, ale nie do końca. Elon kreuje się na technologicznego mesjasza i każe tytułować technokrólem. Przekonuje, że wszystko, co robi, robi dla dobra ludzkości, a tylko przy okazji dla miliardów, które zapewniły mu pozycję najbogatszego człowieka świata.