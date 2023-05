Jakim pracownikiem jest sztuczna inteligencja. I komu za chwilę może zabrać robotę

Informują, udzielają porad, odpisują na maile, czytają i segregują dokumenty, podpowiadają, komu udzielić kredytu. Max, Jenny, Aurelia, Horacy, InfoNina, e-Milia i inni mają pełne ręce roboty. Choć rąk nie mają, bo są systemami sztucznej inteligencji. To nowa klasa pracująca.

Zapewne każdy miał już okazję rozmowy ze sztuczną inteligencją (SI). Wystarczy zadzwonić na infolinię któregoś z operatorów komórkowych, sieci telewizji kablowej czy firmy ubezpieczeniowej, a usłyszymy miły głos dopytujący się, „jak mogę ci pomóc?”. Dopiero po chwili orientujemy się, że nasz rozmówca nietypowo reaguje, bo nie rozmawiamy z żywym człowiekiem, ale z maszyną. To asystent głosowy, zwanym też voicebotem. Niekiedy maszyna sama nas o tym uprzedzi, rozpoczynając rozmowę np. tak: „Dzień dobry, jestem Max, głos sztucznej inteligencji sieci Orange”. Max udziela informacji na temat uregulowania rachunku, przyjmuje reklamacje, a nawet sprawdza poprawność działania oferowanych usług. Nieźle rozumie, co się do niego mówi, choć czasem gubi się i prosi o powtórzenie. W trudniejszych sprawach wzywa na pomoc konsultanta-człowieka i przekierowuje do niego rozmowę.

Niektórym klientom Orange Max gra na nerwach, zwłaszcza jeśli sam dzwoni, by upomnieć się w sprawie niezapłaconej faktury. W internecie na hasło „Max z Orange” można znaleźć wiele narzekań i rad, co powiedzieć, żeby go zmusić do szybkiego umożliwienia rozmowy z ludzkim pracownikiem sieci. – Nasi klienci, jeśli chcą rozmawiać z konsultantem-człowiekiem, mają taką możliwość. Ale 90 proc. spraw, z którymi dzwonią, to są problemy stosunkowo proste, powtarzalne, dlatego Max radzi sobie z nimi całkiem dobrze. Zwłaszcza że cały czas się uczy – zapewnia Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska. Nad tym, by Max był w dobrej formie, czuwa zespół kilkunastu pracowników firmy.

Nie tylko obsługa klientów jest prowadzona przez roboty, ale także ankiety konsumenckie. – Ankieterzy dzwoniący do nas po skorzystaniu z jakiegoś produktu czy usługi i pytający, czy jesteśmy zadowoleni i czy polecilibyśmy je komuś, to zwykle systemy sztucznej inteligencji.