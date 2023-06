Wybory coraz bliżej, PiS nowelizuje budżet

Deficyt będzie wyższy od planowanego o 24 mld zł. Wzrośnie też zapisana w budżecie inflacja – do 12 proc. Przyjęte przez rząd zmiany teraz trafią do Sejmu.

Rada Ministrów w piątek przyjęła nowelizację tegorocznego budżetu. Po co? Na przykład po to, żeby wypłacić dodatkowe nagrody niektórym grupom społecznym.

Morawiecki o porozumieniu z „Solidarnością”

„Przyjęliśmy nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na ten rok, aby realizować także nasze ostatnie zapowiedzi z konwencji programowej, ale także trzy inne, dodatkowe obszary” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazywał, chodzi m.in. o zrealizowanie porozumień z NSZZ „Solidarność”.

I tak rząd planuje dodatkowy fundusz motywacyjny, z którego pochodzić będą jednorazowe nagrody specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenia dla sędziów sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorów oraz referendarzy.

PiS nie chce się zgodzić na 20 proc. podwyżki dla nauczycieli, których domaga się ZNP, ale z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej władza chce przyznać nauczycielom nagrody specjalne (1250 zł).

Rząd zajął się także jedną z obietnic, jakie Jarosław Kaczyński złożył podczas niedawnej konwencji programowej PiS. Chodzi o bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Ale o jakie konkretnie leki i inne wyroby medyczne chodzi – tego wciąż nie wiemy, dowiemy się z obwieszczenia ministra zdrowia.

800 plus nie będzie od czerwca

Kolejny obszar, jak mówił Morawiecki, to rolnictwo. „Staramy się przez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki związane z trudnościami na rynkach rolnych, z koniecznością utworzenia korytarzy solidarnościowych, które zrobiliśmy z zapewnieniem wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują na rynku. Te środki również zostały ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej, zgodnie z naszymi obietnicami”, stwierdził.

Ostatnia sprawa dotyczy samorządów. Rząd zapowiedział przekazanie z budżetu do gmin dodatkowych 14 mld zł. Mają trafić do nich w ramach subwencji ogólnej.

Jak zauważyła „Gazeta Wyborcza”, PiS wciąż jest głuchy na propozycję Donalda Tuska, żeby obiecaną waloryzację świadczenia 500 plus do wysokości 800 plus wypłacić rodzicom już od czerwca, a nie od nowego roku, co oznacza, że jest to typowa oferta wyborcza PiS.