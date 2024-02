SUV-y to już nie tylko największy segment w globalnej sprzedaży aut, rosnący problem ekologiczny i przestrzenny. Ale również niebezpieczny stan umysłu. Jak to leczyć?

Ten dreszczyk emocji, gdy się do nich wsiada. Najpierw obawa, jak tym manewrować, skoro nie widać końca. Potem powoli klarujące się wyprostowane poczucie kontroli, z głową nad tłumem. Niemiecki filozof Theodor Adorno tak opisał to niepokojące uczucie: „Który kierowca nie miał tej pokusy, aby z pełną mocą swojego auta rozjechać to robactwo na ulicy, tych przechodniów, dzieci, rowerzystów?”.

SUV-y w mieście są ekwiwalentem wściekłego pieszego rozpychającego się w tłumie łokciami. I puszczającego papierosowy dym prosto w twarz przypadkowym towarzyszom spaceru. Są w końcu tworem marketingowym, kiedyś jeszcze definiowanym jako „ucywilizowana terenówka”, a dziś oznaczającym właściwie każde auto z podwyższonym prześwitem (i ceną).

SUV-y, czyli sport utility vehicles, pojazdy sportowo-użytkowe, zawładnęły naszą wyobraźnią, miejscami parkingowymi, portfelami i polityką. Jak mówią nasi rozmówcy, jesteśmy właśnie świadkami peak SUV – takiego momentu w historii motoryzacji, w którym pierwszy raz jeden typ pojazdów stanowi ponad połowę wszystkich nowo rejestrowanych aut na świecie – jeszcze w 2006 r. było ich zaledwie 7 proc.

1.

Jednocześnie rośnie bunt. 4 lutego wojnę SUV-om wypowiedzieli paryżanie. Propozycję socjalistycznej burmistrz Anne Hidalgo, aby trzykrotnie podnieść opłaty parkingowe dla dużych aut (ponad 1,6 tony), poparła większość głosujących w miejskim referendum – 55 proc. I choć w referendum udział wzięło zaledwie 78 tys. z 1,3 mln uprawnionych, jego wynik jest wiążący. Ostatecznie zrobiono tylko mały ukłon w stronę elektryków – te wpadną w potrójną taryfę dopiero po przekroczeniu 2 ton, co jednak nie będzie takie trudne.

Mimo niewielkiego zainteresowania samym głosowaniem, kampania przedreferendalna była burzliwa.