Zielone inwestycje. Jak się rozwijać, nie niszcząc środowiska

W świecie, w którym klęski ekologiczne stają się coraz bardziej powszechne, społeczeństwa, a w efekcie również rządy, coraz większą wagę przywiązują do kwestii środowiskowych. Zielone inwestycje stają się więc nie tylko koniecznością natury moralnej, ale także rozsądną strategią finansową. Sprzyjają rozwojowi gospodarki, a jednocześnie wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

Zielone inwestycje to działania służące wspieraniu przedsięwzięć lub aktywności, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zmniejszanie negatywnego oddziaływania na klimat. Angażują one kapitał w projekty związane z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, ochroną środowiska, transportem niskoemisyjnym i innymi inicjatywami przekładającymi się na zrównoważony rozwój. Celem zielonych inwestycji jest nie tylko generowanie zysków, ale także przyczynianie się do ochrony środowiska i długoterminowej zrównoważonej gospodarki.

W 2015 r. zostały podpisane ważne międzynarodowe porozumienia obejmujące Agendę 2030 ONZ, cele zrównoważonego rozwoju oraz porozumienie klimatyczne w Paryżu. W odpowiedzi na nie Komisja Europejska wprowadziła w 2019 r. Europejski Zielony Ład z planem zaangażowania co najmniej 1 bln euro na zrównoważone inwestycje przez następną dekadę. W ramach tych działań, związanych z ESG, czyli zrównoważonym rozwojem, na który składają się kwestie środowiskowe (E – Environment), społeczne (S – Social) oraz zarządcze (G – Governance), Komisja dąży do tego, aby do 2030 r. zredukować emisję CO 2 o 55 proc. i przestawiać inwestycje w kierunku gospodarki o niskiej emisji i zrównoważonym wzroście. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę odgrywa sektor finansowy, a KE od 2018 r. opracowuje politykę finansów zrównoważonych, dążąc do koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym.

Zrównoważone finanse stanowią kluczowy element wspierający rozwój zielonych inwestycji. Opierając się na uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), kształtują one nowy kierunek w sektorze finansowym, prowadząc do długoterminowych inwestycji w ekologiczne przedsięwzięcia i projekty. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu zrównoważone finanse przyczyniają się do redukcji presji na środowisko, wspierając jednocześnie cele klimatyczne i środowiskowe.