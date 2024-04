„Czyste Powietrze”. Składasz wniosek? Uważaj na oszustów, bo często pukają do drzwi

Pieniędzy na wsparcie w ramach „Czystego Powietrza” ma już nie brakować. Trzeba jednak uważać na oszustów i niesolidnych wykonawców, którzy chcą zarobić naszym kosztem, wykorzystując popularność programu.

Wiele osób planujących kompleksowe remonty swoich mieszkań czy domów przyjęło te informacje ze sporym niepokojem. Po zmianie władzy okazało się, że brakuje środków w bardzo popularnym programie „Czyste Powietrze”, dzięki któremu można przeprowadzić termomodernizację i wymienić źródło ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. Pojawiły się nawet opóźnienia w przetwarzaniu wniosków. Na szczęście w sukurs przyszedł Krajowy Plan Odbudowy, odblokowany po latach sporu poprzedniego rządu z Unią Europejską. Część funduszy z KPO ma zasilić właśnie program „Czyste Powietrze”. Dzięki temu osoby, które złożyły wnioski o wsparcie, nie muszą się już martwić, czy otrzymają obiecane pieniądze. Co więcej, wciąż można występować o dotacje, a zainteresowanie nimi nieustannie rośnie. W najbliższym czasie nie powinno być już kłopotów ze stabilnym finansowaniem programu. Tak przynajmniej obiecuje resort klimatu i środowiska.

Rozmach „Czystego Powietrza” jest imponujący – to aż 103 mld zł, przewidziane do rozdysponowania w latach 2018–29. Od września 2018 r. do końca marca tego roku złożono łącznie ponad 820 tys. wniosków na dofinansowanie przekraczające 25 mld zł. Podpisano już 680 tys. umów, wartych blisko 19 mld zł. „Czyste Powietrze” to jeden z najważniejszych programów mających przygotować nasze budynki na bardziej zieloną przyszłość. Składa się on z wielu komponentów. Tym najbardziej znanym jest oczywiście zastępowanie starych pieców węglowych (potocznie zwanych kopciuchami) pompami ciepła, piecami gazowymi czy na pellet. Jednak „Czyste Powietrze” pozwala także uzyskać zwrot innych wydatków, dzięki którym dom będzie bardziej energooszczędny. To na przykład ocieplenie budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana okien, drzwi wejściowych i bram garażowych, zakup rekuperacji (wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła), a nawet montaż instalacji fotowoltaicznej.