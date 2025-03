Ekipa Brzoski. Przypominają telewizyjne „Mam talent”. Kto, kogo i jak chce deregulować?

Każdy może się zgłosić. Do ekipy próbują się dostać także różni lobbyści i autorzy przepisów, które powinny zostać zniesione. Tusk wsadził Brzoskę na lewe sanki czy wypuścił właśnie dżina z butelki?

Do Przemysława Litwiniuka najpierw zadzwonił wysłannik twórcy InPostu z pytaniem, czy nie odmówi. Profesor podał warunki: pełna niezależność wypowiedzi i żadnej zapłaty. Nie może narażać się na zarzut, że pracuje dla rządu, jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, cały czas na radarze ludzi prezesa NBP. Telefon od Brzoski potwierdził zaproszenie do grona ekspertów, którzy oceniają deregulacyjne pomysły. Litwiniuk jest w zespole oceny prawnej, razem z prof. Robertem Gwiazdowskim i Agnieszką Majewską, rzeczniczką małych i drobnych przedsiębiorców. Na razie widują się na ekranie komputera. Dostają pakiety propozycji, z których sztuczna inteligencja odsiała te uznane za niekonkretne. Z wyłowieniem lobbystów i załatwiaczy jednak sobie nie poradziła.

Chętnych do roli ekspertów zgłosiło się ponad 1,5 tys., wybrano ok. 200. Twarzą zespołu do spraw cyfryzacji zgodził się zostać dr hab. Piotr Sankowski, największy specjalista w kraju od AI, w jego zespole jest także Anna Streżyńska, ministra cyfryzacji w rządzie PiS. Same pomysły są różne: racjonalizatorskie, autorskie i wręcz lobbingowe – słyszę od jednego z ekspertów. Zespół dostaje te, które już wstępnie zostały przesiane, prawnicy oceniają ich słabe i mocne strony oraz skutki. Nie wiedzą, kto przeprowadził pierwszą selekcję. – My wiemy, od kogo dostajemy worek z pomysłami, ale od kogo dostali ci, którzy przesłali go nam, to nawet nie pytam – stwierdza prof. Robert Gwiazdowski.

Sprawdzamy

Pomysł może zgłosić każdy, wystarczy wypełnić formularz na stronach www.sprawdzamy.com. Każdy też w ten sam sposób może głosować nad pomysłami, co ma oznaczać otwartość na opinię publiczną. Otwiera też jednak furtkę dla załatwiaczy, którzy potrafią zorganizować dużo głosów. W pierwszych tygodniach inicjatywy czołowe miejsce w rankingu zajmował postulat zniesienia okresowych badań osób z trwałą niepełnosprawnością, np.