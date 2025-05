Piotr Tymochowicz teraz mami z Kambodży. On chce być bogaty, oni liczą straty. W milionach

Piotr Tymochowicz, słynny niegdyś doradca od politycznego wizerunku, z dalekiej Azji namawia rodaków na skok do swojej kryptowalutowej szalupy ratunkowej. Straty tych, którzy już zgłosili się do prokuratury, oceniane są na ponad 3 mln zł. Ale gra trwa.

Piotr Król zainwestował w projekt Q Logos firmowany przez Piotra Tymochowicza 2,5 tys. dol. Ma na Mazurach ośrodek wypoczynkowy, jako jedyny z rozmówców zgadza się na ujawnienie personaliów. Pozostali proszą o anonimowość. Wstydzą się naiwności przed znajomymi. Przed rodziną.

Tymochowicz instruował, by przelewać na wskazany kryptowalutowy portfel. Jerzy, budowlaniec, od lat pracujący w zachodniej Europie, kupił bitcoina za 10 tys. euro. Bogdan, aktualnie za oceanem, za 22 tys. dol. – Dałem się namówić na założenie konta również dla dzieci, by w ten sposób zadbać o ich przyszłość – opowiada. Marek ze Śląska wpłacał na trzy kolejne projekty Tymochowicza. – Łącznie 6 tys. dol. – przyznaje niechętnie. Anna pracująca w Holandii: – Naganiacze Q Logos szczególnie zainteresowani byli Polakami mieszkającymi za granicą. Wydało mi się to podejrzane. Powiedziałam, że teraz mam inne wydatki, zainwestowałam tylko 225 euro. Ale znam osoby, które wpłacały tam dziesiątki tysięcy.

Nagranie jednego ze spotkań dla uczestników projektu na Zoomie; przemawia Tymochowicz: – Różni menele, złodzieje myślą, że się zadowolę jakimś milionem dolarów. A to jest dla mnie gówno, ja walczę co najmniej o pół miliarda! O kilka miliardów! To jest moja intencja, ja jej, kurwa, nie ukrywam! Chcę być obrzydliwie bogaty, poniekąd dzięki wam. Jeżeli wy mi to umożliwicie, też będziecie bogaci. Może nie tak jak ja, ale będziecie. Odzywa się Ewa: – Ja nie należę do bogatych ludzi. Tymochowicz entuzjastycznie: – Czas to zmienić. Zrobimy z ciebie marketingowy przykład. Ale najpierw musimy urosnąć do kilkuset tysięcy i włożyć w to ogromną energię.

Piotr Tymochowicz zasłynął jako jeden z pierwszych w Polsce specjalistów od kształtowania politycznego wizerunku.