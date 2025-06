Czyste Powietrze, brudne interesy. Jak rządowy program zamienił życie rodziny w finansowy koszmar

Hojny program, który miał służyć remontom polskich domów, padł ofiarą oszustów. Teraz już nawet uczciwi boją się z niego korzystać.

Pani Magdalena z Myszkowa chciała razem z narzeczonym ocieplić stary dom, w którym mieszkają razem z trójką dzieci. Program Czyste Powietrze wydawał się idealnym rozwiązaniem. Rodzinie przysługiwał najwyższy poziom dofinansowania, pokrywający całość kosztów remontu, z wyjątkiem podatku VAT. Pani Magdalena wybrała firmę, jak jej się wydawało, solidną i doświadczoną. Nie podjęła tej decyzji pochopnie – sprawdzała opinie i konsultowała się z sąsiadami. Umowę podpisała niemal rok temu. Niestety, żadne prace do tej pory się nie rozpoczęły. Mimo że jesienią ubiegłego roku firma otrzymała zaliczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – ponad 35 tys. zł, czyli połowę kosztów planowanej termomodernizacji. Do tego pani Magdalena zapłaciła wykonawcy jeszcze 5,5 tys. zł podatku VAT.

Niestety, firma z siedzibą w Goleniowie, która w ten sposób dostała łącznie ponad 40 tys. zł, nie wydała dotąd ani grosza na remont domu w Myszkowie. A teraz nie da się do niej dodzwonić. Tymczasem śląski WFOŚiGW stwierdził, że czas już na rozliczenie tej inwestycji. Skoro jej nie zrealizowano, pieniądze mają wrócić do programu Czyste Powietrze. Jednak urzędnicy zwrotu 35 tys. zł żądają nie od podejrzanej firmy, która przecież je od nich dostała, ale od pani Magdaleny. – Od tej kwoty naliczane są jeszcze karne odsetki. Mamy zatem oddać już ok. 38 tys. zł, chociaż tych pieniędzy nigdy nie dostaliśmy, a firma nie wykonała u nas żadnych prac. Wojewódzki Fundusz nie chce nam w żaden sposób pomóc – twierdzi, że to nie jego zmartwienie. Z ogromną trudnością znaleźliśmy adwokata i złożyliśmy doniesienie w prokuraturze. Nie wiemy, co będzie dalej. Niedawno ustaliłam, że firma, która nas oszukała, nadal działa i nawet dostaje od Funduszu kolejne zaliczki na następne remonty w ramach Czystego Powietrza – mówi pani Magdalena.