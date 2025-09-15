Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
15 września 2025
Rynek

Płaca minimalna zgodnie z kalendarzem wyborczym: w górę, ale niewiele

15 września 2025
W 2026 r. płaca minimalna wzrośnie tylko o 3 proc. W 2026 r. płaca minimalna wzrośnie tylko o 3 proc. Smarterpix/PantherMedia
Polityczne prezenty na razie się skończyły – w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie tylko o 3 proc. Związki są niezadowolone, za to pracodawcy mogą odetchnąć z ulgą. Ale pewnie nie na długo.

4806 zł brutto – tyle od początku przyszłego roku będzie wynosić w Polsce płaca minimalna. Tak zdecydował rząd, bo to jego kompetencja. W tym przypadku prezydent nie ma prawa weta. Ustalanie płacy minimalnej w ostatniej latach miało niewiele wspólnego z ekonomią, bo stało się orężem w walce politycznej. Wyjątkowo hojne pod tym względem okazały się rządy PiS. Partia ta odkryła, że płacą minimalną łatwo walczyć o głosy wyborców. Tym bardziej że przecież to głównie prywatne firmy i samorządy muszą znaleźć środki na podwyżki dla pracowników, a nie budżet państwa. A nie ma nic lepszego, niż robić prezenty za cudze pieniądze.

Czytaj także: Szybko i bez trzymanki. Płaca minimalna rujnuje państwo?

Hojny PiS, hojna koalicja 15 października

Teoretycznie silny wzrost płacy minimalnej w poprzednich latach miał zrekompensować skutki drożyzny. W rzeczywistości jednak był znacznie szybszy do tempa wzrostu cen. Na początku 2020 r. płaca minimalna wzrosła z 2250 do 2600 zł, czyli o prawie 16 proc., chociaż inflacja za 2019 r. wyniosła według danych GUS zaledwie 2,3 proc. Rok później płaca minimalna poszła w górę o kolejne 200 zł (7 proc.) – inflacja była o połowę niższa. W 2021 r. przyspieszyła do 5 proc., ale płaca minimalna 1 stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,5 proc. W 2022 r. i 2023 r. rzeczywiście mieliśmy do czynienia z atakiem drożyzny – ceny rosły odpowiednio o ponad 14 i 11 proc. Jednak rządzący dbali o to, żeby płaca minimalna zwiększała się znacznie wyraźniej. W wyborczym 2023 r. zaplanowano aż dwie jej podwyżki – w styczniu i lipcu – łącznie o niemal 20 proc. Z kolei w 2024 r., po zmianie władzy, ale jeszcze na podstawie decyzji podjętych przez rząd PiS, płaca minimalna zwiększyła się o kolejne 700 zł, czyli niemal 20 proc.

Rządząca koalicja przed wyborami prezydenckimi też nie chciała być gorsza. Zaplanowała na początek tego roku wzrost płacy minimalnej o 8 proc. – do poziomu 4666 zł brutto miesięcznie – chociaż w ubiegłym roku ceny wzrosły już tylko o 3,6 proc. Teraz, po raz pierwszy od dawna, hojność polityków okazała się mniejsza. Płaca minimalna wzrośnie 1 stycznia tylko o ok. 3 proc., to niemal dokładnie tyle, ile wynosi obecnie roczna stopa inflacji. Dla związkowców taka propozycja jest niezadowalająca, chcieliby, aby płaca minimalna przebiła poziom 5 tys. zł brutto.

Podwyżki według kalendarza wyborczego

Pracodawcy oddychają z ulgą i przekonują, że rządowa decyzja jest słuszna. Nie powinni jednak cieszyć się zbyt długo, gdyż z pewnością za rok politycy okażą się hojniejsi. W 2026 r. nie czeka nas bowiem (prawdopodobnie, bo oczywiście w naszej rzeczywistości niczego nie można być pewnym) żadna kampania, za to w 2027 r. odbędą się wybory parlamentarne, już teraz wzbudzające wielkie emocje. W samym rządzie nie ma jednomyślności, co dalej, np. resort pracy pod kierunkiem Lewicy chce, żeby płaca minimalna w przyszłości wynosiła przynajmniej 55 proc. średniego wynagrodzenia.

Czytaj także: Maksymalna minimalna. Pracować mniej, zarabiać więcej. Brzmi pięknie, ale czy to możliwe?

W gospodarce cudów nie ma

Silny wzrost płacy minimalnej w poprzednich latach spowodował, że na razie przekroczyła ona wyraźnie poziom 50 proc. przeciętnych zarobków. To oczywiście cieszy osoby gorzej wynagradzane. Jednak z drugiej strony wzrost wydatków firm przekłada się na rosnące ceny towarów i usług. Jeśli płaca minimalna zwiększa się zbyt szybko, sprzyja to wyższej inflacji. W gospodarce cudów nie ma: przedsiębiorcy przecież muszą przerzucić dodatkowe koszty na swoich kontrahentów, a na końcu rachunek jest wystawiany konsumentowi. Od 2019 do 2025 r. płaca minimalna w Polsce się podwoiła, a w ciągu ostatnich 12 lat niemal potroiła. Z pewnością powinna rosnąć ona szybciej od inflacji, ale musi się to odbywać w sposób mniej uzależniony od kalendarza wyborczego, a bardziej od kondycji naszej gospodarki.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Kraj

Drony spadają na wschodzie Polski. Czy to już jest Zapad? Rosja umie toczyć walkę bez wybuchów

Liczba incydentów z dronami ze wschodu rośnie w oczach, ale wciąż trudno je jednoznacznie zaklasyfikować. Rosji właśnie o to chodzi, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje, a przy tym kłócili się o „bezradność wojska” czy „winę ministrów”.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
10.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Kultura

Jon Fosse dla „Polityki”: Traktuję „Septologię” jak rodzaj modlitwy. Najlepiej, gdy pisze się samo

Bycie laureatem Nagrody Nobla w pewien sposób zmienia cię w obiekt, stajesz się swego rodzaju faktem historycznym – mówi Jon Fosse. Właśnie ukazała się książka noblisty „Nowe imię”, która zamyka jego cykl powieściowy „Septologia”.

Justyna Sobolewska
09.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną