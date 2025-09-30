Koszyk w sieci

Sklepy internetowe, zwłaszcza te mniejsze, stają dziś przed ogromnym wyzwaniem: jak sprostać rosnącym oczekiwaniom klienta, a przy tym nie wpaść w spiralę długów?

Przez internet zakupy robi ponad trzy czwarte Polaków. Wydawałoby się zatem, że sklepy sprzedające w sieci mają się bardzo dobrze. Przeczą temu dane Krajowego Rejestru Długów, w którego bazach znajduje się już ponad 5 tys. dłużników z branży e-commerce, a łączna wartość ich przeterminowanych zobowiązań przekracza 158 mln zł. Oznacza to, że na jednego dłużnika przypada prawie 31,5 tys. zł długu. Skąd takie kłopoty? Chociaż handel internetowy szybko rośnie, jest to obszar bardzo konkurencyjny. Polskie firmy muszą rywalizować nie tylko między sobą, ale także mierzyć się z potężnymi chińskimi platformami zalewającymi nasz kontynent swoją ofertą.

Pod presją z Azji

Trudno tę rywalizację nazwać uczciwą, skoro azjatyccy gracze nie tylko stawiają na bardzo agresywny, nierzadko wprowadzający w błąd marketing, ale też nie stosują się do wielu europejskich regulacji (np. dyrektywy Omnibus) i ignorują przepisy mające chronić interes konsumentów. Polskie sklepy e-commerce muszą tymczasem mieć się na baczności, bo dużo łatwiej je ukarać niż chińskich potentatów. Ci wciąż korzystają z bezcłowego dostępu do wspólnego rynku. W Unii Europejskiej pojawia się coraz więcej głosów postulujących, aby wzorem Stanów Zjednoczonych ograniczyć dostęp chińskich platform i nałożyć na nie dodatkowe opłaty. Póki jednak to się nie stanie, polscy przedsiębiorcy muszą nauczyć się walczyć z zagranicznymi rywalami, stawiając przede wszystkim na jakość obsługi i błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów.

A oczekiwania konsumentów w sieci nieustannie rosną. Chcemy dzisiaj błyskawicznej dostawy w najwygodniejszy dla nas sposób, opcji darmowych zwrotów i pełnej dostępności towarów o każdej porze. To oznacza rosnące wydatki na logistykę, magazynowanie i obsługę klienta, co mocno obciąża budżety zwłaszcza mniejszych e-sklepów.