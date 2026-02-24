Przepychanki przy bankomacie. Chcemy mieć gotówkę, ale nie za taką cenę. Mamy absurdalny klincz

Przejdź do treści
Obrońców gotówki nie brakuje, ale nikt nie chce płacić za wygodny do niej dostęp. Gdy banki i właściciele bankomatów się kłócą, a państwowe instytucje nie reagują, przegranymi są zdezorientowani konsumenci.
Od ubiegłego czwartku próbujących wypłacić pieniądze z bankomatów Euronet przy użyciu BLIK-a wita propozycja czterech kwot transakcji. Do wyboru jest wypłata 50, 100, 150 lub 200 zł. Urządzenie informuje, że więcej niż 200 zł po wpisaniu kodu BLIK-a nie można otrzymać. Tym razem to nie jednodniowy „strajk” bankomatów, jak 18 czerwca 2024 r., gdy korzystający z sieci Euronet mogli jednorazowo wypłacić właśnie tylko 200 zł. Teraz takie ograniczenie dla korzystających z BLIK-a zostało wprowadzone, jak zapowiada Euronet, do odwołania. Kłopot jest poważny, bo amerykański Euronet zarządza największą siecią bankomatów w Polsce. Ma ich ok. 7,5 tys. i kontroluje ponad jedną trzecią rynku. 200-złotowy limit to spore utrudnienie, skoro – jak pokazują dane BLIK-a – średnia wysokość transakcji w bankomacie w ubiegłym roku wyniosła ponad 700 zł.

Limit wprowadzony przez Euronet dotyczy pojedynczej operacji. Można zatem wciąż wypłacić BLIK-iem więcej pieniędzy, ale w ramach odrębnych transakcji. To jednak nie tylko spore utrudnienie, lecz często też wyższe koszty. Przejrzystość utrudnia fakt, że każdy bank ma własną taryfę opłat dla korzystających z BLIK-a. Jeszcze kilka lat temu standardem były bezpłatne wypłaty niezależnie od bankomatu i kwoty, ale to już przeszłość. W najgorszej sytuacji znaleźli się ostatnio klienci ING i mBanku. ING oferuje w przypadku większości kont zaledwie jedną wypłatę BLIK-iem miesięcznie bez prowizji w sieci Euronet. Z kolei mBank do tej pory pozwalał na wypłaty BLIK-iem za darmo tylko od kwoty 300 zł wzwyż. Teraz taka operacja stała się niewykonalna, więc nie ma możliwości ominięcia prowizji.

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
