Płać i płacz. Nie ma mieszkań, nie może być aktów własności, banki nie czekają
Właściciel spółki deweloperskiej HRE Investments Michał Sapota, który wyprowadził w pole tysiące klientów, wciąż przebywa w areszcie (już piąty miesiąc). Tymczasem niedoszli właściciele mieszkań, którzy na ich zakup zaciągnęli kredyty, dostają od banków wezwania do podpisania aneksów do umów w związku z upływem terminu na przeniesienie aktu własności. Same inwestycje utknęły na etapie dziury w ziemi. Nie ma mieszkań, nie może być aktów własności, ale banki komunikują klientom: łaskawie przedłużymy termin (najczęściej o rok), jednak to będzie kosztować. Nawet 8 tys. zł.
Pechowi klienci HRE już płacą co miesiąc odsetki od części kredytu, który trafił na rachunek powierniczy dewelopera, mimo że budowa nie ruszyła z miejsca. – To tylko odsetki, kapitał ani drgnie, po prostu wrzucamy pieniądze w czarną dziurę. Banki zarabiają, my na dodatek płacimy za wynajem – mówi jedna z nabywczyń. Wraz z innymi radzi się, co robić z aneksami, tym bardziej że prolongata jest tylko na rok, później trzeba się będzie liczyć z kolejnym aneksem i kolejnymi kosztami. Strategie są różne: negocjować z bankiem, pisać skargę do Rzecznika Finansowego, nie podpisywać (ryzykując, że bank wypowie umowę). Albo – spłacić kredyt. To najbardziej sensowne wyjście, ale na taki ruch mogą sobie pozwolić ci, którzy posiłkowali się skromną pożyczką. Wielu klientów HRE zaciągnęło jednak kredyt na całą wartość mieszkania.
Klienci mają pretensje do banków, że udzielały kredytów na inwestycję dewelopera będącego w fatalnej sytuacji finansowej, który obiecywał, lecz nie budował. Banki odpowiadają: nie jesteśmy od tego, by weryfikować kondycję finansową dewelopera. Mieszkania HRE sprzedawano – i udzielano kredytów – do połowy 2024 r., tymczasem już dwa lata wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisemnie alarmował nadzorującą banki Komisję Nadzoru Finansowego, że funkcjonowanie grupy kapitałowej HRE rodzi zwiększone ryzyko dla systemu finansowego i bankowego –