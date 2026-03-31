Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
31 marca 2026
Rynek

CPN i cdn.?

Stacja benzynowa CPN. Kraków, 1970 r. Stacja benzynowa CPN. Kraków, 1970 r. Jakub Grelowski / PAP

Są w Polsce sprawy, wokół których możliwe jest porozumienie ponad podziałami: to ceny paliw. Rządowy pakiet ustaw zwany CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, przyjęty na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, trafił błyskawicznie do Sejmu, gdzie natychmiast został jednogłośnie przyjęty. Poparł go także PiS, choć partia ta kilka dni wcześniej zgłosiła własny projekt o podobnym charakterze. Potem CPN przemknął przez Senat, by poszybować do prezydenta Nawrockiego, który podpisał go nad Atlantykiem w czasie lotu do USA. Wszystko po to, by jeszcze przed Wielkanocą, kiedy wielu Polaków rusza w dalszą samochodową podróż, ceny spadły.

Pakiet CPN przewiduje obniżkę VAT od paliw do 8 proc., akcyzy zaś do najniższego poziomu dopuszczonego prawem UE. W sumie ma to dać obniżkę o 1,20 zł na litrze benzyny i oleju napędowego. Dodatkowo wprowadzony zostaje mechanizm maksymalnych cen detalicznych, ustalanych każdego dnia przez ministra energii. Za próbę sprzedaży po cenie wyższej czekają właścicieli stacji wysokie kary; mogą konkurować, tylko redukując swoją marżę i obniżając ceny. Dodatkowo Donald Tusk zagroził, że jeśli koncerny naftowe będą na kryzysie paliwowym osiągać nadzwyczajne zyski, to zapłacą od nich specjalny podatek zwany windfall tax.

Polska musi jeszcze dla pakietu CPN uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, z czym, jak zapewnił premier, nie powinno być kłopotu, choć Bruksela apelowała wcześniej, by państwa koncentrowały swą pomoc raczej na grupach najbardziej potrzebujących, a nie na wszystkich, także tych, których stać na droższe tankowanie. Bo pakiet CPN nie jest za darmo: w ciągu miesiąca ubytek dochodów podatkowych wyniesie ok. 1,6 mld zł.

Polska jest kolejnym krajem UE, który reaguje na kryzys paliwowy wywołany wojną w Zatoce Perskiej. Podobne rozwiązania wprowadzają m.

Polityka 14.2026 (3558) z dnia 31.03.2026; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6
Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama