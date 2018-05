Rozmowa z matką skruszonego gangstera

Piotr Pytlakowski: – Z wykształcenia jest pani psychologiem?

Teresa O.: – W PRL to był modny kierunek. Wiedzę tę wykorzystywałam w tym zakresie, jaki się może prywatnemu człowiekowi przydać.

Czyli na przykład do wychowania syna i poniekąd męża?

Byli to panowie niereformowalni, żadna psychologia nie obejmowała tych postaci i nie mogła im pomóc. Mąż był adwokatem, podobno niezłym.

Jak to się stało, że chłopak z dobrego domu poszedł taką drogą? Wyłudzał kredyty, okradał ludzi, używał siły fizycznej, dopuścił się kryminalnych przestępstw?

Zawsze twierdzę, że ludzie, którzy mówią, iż ktoś źle wychował dziecko, nie zdają sobie sprawy, co to znaczy. Wychowuje się z najwyższą starannością, a potem różne sytuacje sprawiają, że to dziecko idzie swoją drogą, nie zawsze tą, którą powinno. Splot okoliczności, towarzystwo, jakieś fascynacje. Najróżniejsze rzeczy.

Chce pani całkiem umyć ręce od odpowiedzialności za życiowe wybory syna Romana?

Nie czuję się za nie winna. Bardzo ciężko pracowałam, często byłam w terenie. Wychowywały go moja mama i ciotka, które wytłumaczyły mu, że jest bogiem. Potem umarły, a on dalej chciał być bogiem. I tę swoją boskość w taki czy inny sposób próbował wywalczyć.

Co czuje matka, kiedy słyszy o swoim synu, że to gangster?

W tej książce Masy, w której wymienił czołówkę gangsterów, nie było mojego syna. Nie mam pojęcia, jaką on tam pełnił funkcję, jaką rolę, na pewno nie wiodącą.

No dobrze, czuję zażenowanie. Zawsze starałam się dociec motywacji, jakie nim kierowały, ale to trudne. Myślę, że może była to chęć dominacji nad innymi albo pragnienie imponowania. To wzbudza moje zażenowanie, że inteligentny chłopak i mój syn wybrał taki sposób na życie.

Obserwowała go pani od małego. Kiedy nastąpił moment, że Roman urwał się ze smyczy?

Okres dorastania. Wpadł w towarzystwo skinów. Sam nie został skinem, nie strzygł się całkiem na łyso, dość dyskretnie okazywał tę fascynację, ale efekt końcowy, jak widać, jednak był nieciekawy. Jednocześnie bardzo dużo zawsze czytał i teraz też dużo czyta. Czytaliśmy równolegle i wymienialiśmy opinie, ja raczej mu nie narzucałam lektury. U nas w domu jest tradycja czytania i mamy dużo książek. I ta literatura zostaje mu w głowie, w listach z więzienia często cytuje zapamiętane zdania i złote myśli, czasami dość kontrowersyjne. Napisał mi ostatnio cytat z Churchilla: „Jestem nastawiony na męczeństwo, ale wolałbym odłożyć to na kiedy indziej”.

Nigdy nie miała pani takiego momentu, żeby powiedzieć: basta, precz z mojego życia?

Nie ma takich układów między nami, uważam, że rodzina jest trochę jak mafia, to znaczy jest niezbywalna. Czasami kończę list do niego podpisem: Twoja matka niezbywalna. Syn też jest niezbywalny i myślę, że mamy bardzo silną więź. Mimo że nie akceptuję jego pewnych postaw, nie wpływa to na nasz wzajemny stosunek.

Macie dziwne, jak dla kogoś z zewnątrz, relacje. Jechała pani całą noc na widzenie z nim, a on po trzech minutach uciekł z sali widzeń.

Nie mam o to do niego pretensji, ponieważ był w stanie tak dramatycznego rozstroju nerwowego, że to była reakcja niekontrolowana. Oczywiście byłam wtedy wściekła, ale nie znaczy to, że nie rozumiałam jego zachowania.

Pamięta pani „Balladę o Januszku”? Nie czuje się pani jak matka Januszka?

Nie, zupełnie nie, to były kompletnie inne relacje. Januszek maltretował mamusię, która zgadzała się na wszystko. Jej miłość do syna nie była konstruktywna.

A pani miłość?

Nie widzę związku mojej miłości z efektami, które są teraz, bo to są dwie zupełnie inne ścieżki życiowe. Wydaje mi się, że Roman, który ma różne zawirowania losowe, może mieć cały czas świadomość silnej opoki rodzinnej, bo on wie o tym, że ma we mnie i w swojej córce bardzo duże oparcie i zawsze przybędziemy mu na pomoc. I to trochę go podtrzymuje w najgorszych sytuacjach.

Z drugiej strony stwarza wygodne ramy do życia.

Tak, ale rodzina ma być właśnie od tego, rodzina ma być tą ramą.

Pani, syn, jego córka to cała wasza rodzina?

Byłam drugą żoną męża, po mnie miał jeszcze jedną. Zostawił trzech synów, każdego z innego małżeństwa. Każdego z nich traktuję jak własnego.

Mówią do pani mamo?

Tylko Roman. Ale najmłodszy jest bardzo z nami związany. Znałam jego matkę. Odnosiłam się do niej z dużym współczuciem, ponieważ wychodząc za mojego byłego męża, porwała się na coś strasznego. Najmłodszy brat bardzo kochał mojego syna, dlatego że kiedy ojciec zmarł, Roman się nim zajmował, chodził na wywiadówki, zachowywał się jak starszy brat.

Poszedł w ślady Romana?

Został socjologiem.

Czy rodzina nie może być alibi dla złych wyborów życiowych? „Błądzę, ale rodzina mnie zrozumie”.

U nas w rodzinie jest tak, że jeden za drugim staje murem, ale myślę, że Roman wiedział, iż nie zaakceptuję niektórych jego wyborów. On jest zresztą bardzo sprytny, zręcznie lawirował moim dostępem do informacji o sobie, nie ujawniał pewnych rzeczy. Nie mieszkaliśmy już wtedy razem, więc było to łatwe do ukrycia. Dość rzadko się wtedy widywaliśmy. Były to sympatyczne, serdeczne spotkania, natomiast ta częstotliwość wynikała z tego, że chciał coś ukryć.