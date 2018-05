Ojciec, który walczył, by być matką

Podawał mu pierś. Daruś, wtedy kilkutygodniowy, cmokał, ślinił sutek i płakał, więc podtykał mu butlę z mlekiem. Powtarzał sobie: – Dlaczego tego nie mam? Przecież powinienem to mieć! Potem wiózł niemowlę do tygodniowego żłobka, odwiedzał żonę w szpitalu, jechał do roboty, do cukierni. I kiedy po pięciu dniach znowu odbierał dziecko ze żłobka (z kolejnym tygodniem coraz bardziej ciche, słabe i blade), czuł szczęście i miłość. Jak mówi – miłość macierzyńską, bo ojcowskiej, chociaż urodzony jako mężczyzna, nie rozumiał. Podobnie jak innych mężczyzn, od których – mimo że stał z nimi w jednym rzędzie jako ministrant (do 21 roku życia), aktywista wiejskiej organizacji, a potem piekarz – zawsze odstawał. Jeden z nich, kiedy po imprezie w piekarni przyłapał go całującego pijanego kolegę, powiedział: Ożeń się. To cię naprostuje.

Dlatego kiedy na jednej z wiejskich zabaw poznał Anię, pięć lat młodszą, 20-letnią, cierpiącą na epilepsję, powiedział sprzeciwiającym się rodzicom: Mówcie, co chcecie, a ja i tak się z nią ożenię. Lubił ją i była – do czego przyznaje się po latach – kobietą, jaką sam chciał być. Długowłosą, spokojną, ciepłą. Nie sprzeciwiała się, kiedy zgłosił się na radiowy apel samotnej z Poznania (dam mieszkanie za opiekę) i zamieszkali ponad 500 km od rodzinnej wsi. Nie stawiała oporu, gdy prosto ze szpitala, do którego trafiła po ostrym ataku epilepsji, zawiózł ją razem z dzieckiem do Domu Matek z Małymi Dziećmi (w żłobku syn zaczynał mieć początki choroby sierocej). Nie protestowała pewnie i wtedy, kiedy rodzice zabrali ją i niemowlę z ośrodka i – w tajemnicy przed nim – przywieźli z powrotem na wieś.

Spotkanie 1: Daruś ma 1,5 roku

Patrzył na pary ze spacerówkami i myślał: Dlaczego tego nie mam? Po ucieczce żony (pojechał do niej na wieś, ale jej rodzice nie pozwolili na spotkanie) związał się ze starszym gejem, potem ktoś podsunął mu artykuł z Poznaniaka o transseksualizmie. Zgłosił się do autorki, dała numer znanego seksuologa z Warszawy, przeszedł pozytywnie badania i zaczął – jak to nazywa – swoją transformację. Podczas leczenia hormonalnego we Wszystkich Świętych pojechał na wieś. Na grobach (był jeszcze ubrany po męsku) spotkał Anię z Darusiem. Synek miał półtora roku, chodził. Ania, jak zwykle łagodna i ufna, pozwoliła wziąć go na ręce, przytulić. Nie pamięta, jak zachował się synek.

Po powrocie do Poznania zastanawiał się, jakie dziecko w jego wieku może mieć potrzeby. Sąsiadka podpowiedziała, że ubranka i zabawki. Kupował, wysyłał w paczkach. Wcześniej robił spis śpiochów, koszulek i pieluch, odkładał – jako dowód na podtrzymywanie więzi – na potrzeby późniejszych spraw sądowych. Wiedział, że kiedy już zostanie kobietą, przyda się w walce o przyznanie praw macierzyńskich do syna. Napisał do sądu, w którym toczyła się sprawa rozwodowa (z jego wniosku), że zdecydował się na zmianę płci, bo matki częściej niż ojcowie dostają prawa do dziecka. Wszystko na nic. Sąd przyznał dziecko matce, a jemu – jak przypuszcza, z powodu braku tolerancji dla inności – prawa rodzicielskie zawiesił. Odchorował to (nałożyło się parę innych spraw: odejście partnera, problemy ze zdrowiem po operacjach zmiany płci i kuracji hormonalnej), ale nie zamierzał odpuścić. Wiedział, że Ania z niespełna 400 zł renty nie zapewni synowi tego, co on, z dobrym fachem (w Poznaniu zrobił uprawnienia szkoleniowca).

Poza tym jego syn powinien, jak każde dziecko, mieć pełną rodzinę. Dlatego kiedy związał się z Jerzym (dawniej Zofią), wystąpił o przyznanie mu całkowitej władzy rodzicielskiej nad Dariuszem.

Spotkanie 2: Daruś idzie do I Komunii

W aktach sprawy o odwieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej większość kartek jest zaklejona (ochrona danych osobowych). Jedna z niewielu czytelnych to zeznanie Ani: „Syn boi się drugiej mamy”; „Strasznie denerwuje się, jak myśli, że ma się spotkać z ojcem. Nie powiedział, dlaczego się boi. Jak zobaczył, że idzie mąż, to uciekał, potem siedział obok mnie i nie reagował”. To było ich drugie, nie licząc czasu tuż po narodzinach, spotkanie. Pamięta je również dlatego, że po raz pierwszy w rodzinnych stronach założył garsonkę, rajstopy, buty na obcasie. Zrobił lekki makijaż. Nie zauważył, żeby syn się go bał. Był nieruchomy, tylko tyle. Podarował mu, takiemu zastygłemu w bezruchu, serduszko na złotym łańcuszku, powiedział: Kocham cię, to ode mnie, od serca. Potem musiał wyjść, bo wpadli z krzykiem rodzice Ani. Pisał potem Darusiowi w listach, że ich rozdzielili. Chcą go zniszczyć. I dodawał: Pisze do ciebie mama, nie tato. Proszę ciebie, abyś nie mylił mnie z tatą. Podpisywał się: „Mama. Pamiętaj, że nie tata”.

Sędzia W., który z ramienia Sądu Rejonowego w H. prowadził sprawę o odwieszenie władzy rodzicielskiej, rozmawiał z ośmioletnim wówczas Darusiem. Wspomina, że był drobny, jasnowłosy, na pytania odpowiadał szeptem. – Bał się, że będzie musiał wyjechać od dziadków, i nie rozumiał, dlaczego nie ma ojca, tylko dwie mamy – wspomina W. – Człowieka, który kazał mu mówić do siebie mamo, traktował jako tatę i nie mógł mu wybaczyć, że inaczej wygląda, inaczej się zachowuje niż ojcowie jego kolegów ze wsi. Współczułem mu. Wiedziałem, że jest ministrantem. Przypomniałem mu: Powtarzasz w kościele „i odpuść nam grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Mniej więcej wtedy Daruś napisał do ojca jedyny list. „Dziękuję, że do mnie napisałeś. Przyjedź, nikt cię nie wygoni. Mama się nie gniewa, a ja chciałbym cię zobaczyć”. Pisał do taty, a nie mamy. Tata nie przyjechał. Tym bardziej że sąd oddalił jego wniosek o odwieszenie władzy.

Spotkanie 3: Daruś kończy szkołę podstawową

Po sześciu latach starań jego transformacja – nie tylko od strony pierwszoplanowych cech płciowych, ale też prawa – zakończyła się sukcesem. Na nową drogę życia wybrał najbardziej popularne imię żeńskie. I nazwisko, które nosi najwięcej Polaków. – Powinienem być szczęśliwy. Ludzie powinni zaakceptować mnie takim, jaki jestem – tak, w dużym skrócie, powtarzał w kolejnych wywiadach i telewizyjnych tokszołach. W jednym skarżył się na nietolerancyjnych sąsiadów, w kolejnym opowiadał, że w jego przypadku Bóg się pomylił, ale on do niego nie ma żalu. Nie potrafił za to – jak przyznaje – wyzbyć się złości do rodziców Ani. Kiedy usłyszał, że nie żyje (skutek nieszczęśliwego wypadku podczas ataku epilepsji), postanowił wydostać od nich Darusia.

Po śmierci jednego rodzica dziecko powinno być przecież z nim, czyli z matką. Kiedy przy okazji rutynowych działań sądu (wystąpił o przyznanie mu władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu dziecka w Poznaniu) trzeci raz w życiu spotkali się – pod okiem kuratora – Daruś był chyba w ostatniej klasie podstawówki. Zapamiętał go jako spokojne, wycofane dziecko, ale teraz syn był nerwowy, rozdrażniony. Mówił mniej więcej tak: Nienawidzę cię, gardzę tobą, boję się ciebie. Kurator zwrócił chłopakowi uwagę: Nie powinieneś. Jakby nie było, to jest jednak twój rodzic. Jako matkę ośmieliło go to do skierowania słów do dziecka: Synu, ale ty przyjdziesz jeszcze do mnie. I do kolejnych, wykrzyczanych do sędziego: Wolałbym, aby moje dziecko nie żyło, niż mieszkało z tamtą rodziną, daleko ode mnie. Po latach jest pewien, że miał prawo tak wtedy powiedzieć. Upoważniały go do tego więzy krwi, ale też zraniona miłość do Darusia i wściekłość na sąd, który – po zapoznaniu się z opinią specjalisty, że dziecko jest mu potrzebne do stworzenia spójnego wizerunku kobiety – jego wniosek oddalił. Była szansa, żeby – w towarzystwie psychologa, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostycznym – mógł po raz kolejny zobaczyć syna, ale już nie chciał. Nie było sensu. Nie po tym, co mu powiedział.