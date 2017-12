Projekt zakazu aborcji ze względu na nieodwracalne wady płodu trafił do Sejmu

Do Sejmu trafiło dziś ponad 830 tys. podpisów pod projektem zakazującym aborcji ze względu na ciężkie, nieodwracalne wady płodu. To jeden z trzech jeszcze obowiązujących wyjątków od zakazu aborcji (dwa pozostałe to czyn zabroniony oraz zagrożenie życia i zdrowia kobiety). Poparcie dla projektu zadeklarowało już wielu polityków z obozu władzy, w tym premier, prezydent i marszałek Senatu.

Miesiąc wcześniej złożono w parlamencie zupełnie inny projekt, liberalizujący przepisy aborcyjne – zebrał 500 tys. podpisów. Gwarantuje on, oprócz prawa do przerwania ciąży do 12. tygodnia, także refundację antykoncepcji oraz swobodny dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Jest to projekt nowoczesny, kompleksowy, jakiego w naszym kraju nigdy nie było.

Wydaje się, że szykuje się nowa odsłona walki o aborcję w Polsce. Ale czy na pewno chodzi tylko o aborcję?

Aborcja nie, antykoncepcja nie

Porównywanie aborcji do Holocaustu, m.in. na pojawiających się coraz częściej w polskich miastach akcjach billboardowych.