Może nie wszystkim się to spodoba, ale ja, patrząc zwłaszcza na preambułę Ustawy o systemie oświaty, uważam, że w tej chwili jest realizowana ta właściwa myśl wychowania uczniów właśnie w duchu poszanowania tradycji kraju o chrześcijańskich korzeniach. (…) Jak zaczyna się taka uroczystość nadania imienia, jakiejś tam kolejnej rocznicy, to zaczyna się tak, jakbym zawsze sobie życzyła, czyli w kościele się zaczyna. Zwykle piękną mszą, zwykle z pięknym wkładem w tą mszę dzieci i nauczycieli i rodziców, co już buduje takie więzi. I ja powiem tak, że rzadko mi się zdarza żeby – jestem może tutaj nadwrażliwa – żeby nie poleciały mi łzy na tych uroczystościach, naprawdę pięknych, naprawdę wspaniałych i naprawdę oryginalnych” – to nie jest egzaltowana wypowiedź słuchaczki na antenie Radia Maryja, ale słowa małopolskiej kurator oświaty na spotkaniu „Edukacja po zmianach”, przytoczone w raporcie fundacji Polistrefa „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyt równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce”.

Już wiadomo, że w Małopolsce skargi na dyskryminację religijną można sobie darować. Niestety, nie tylko w Małopolsce. PiS obsadziło już wszystkie stanowiska kuratorów swoimi ludźmi. Gdy w ubiegłym roku fundacja Wolność od Religii interweniowała w poznańskim kuratorium w sprawie zapisu w statucie szkolnym jednej z podstawówek, że religia jest przedmiotem obowiązkowym, dostała odpowiedź: „Zapis, że religia w szkole jest przedmiotem obowiązkowym, został wprowadzony wyłącznie po to, aby nie budziły kontrowersji atrybuty religijne w szkole, np. krzyże w klasach, organizacja rekolekcji, msze święte na początku i na zakończeniu roku szkolnego”.

Według obecnej wykładni MEN polska szkoła nie powinna być świecka, ale publiczna. Gdy Grzegorz Furgo (wówczas jeszcze poseł Nowoczesnej, dziś PO) w interpelacji poselskiej do MEN użył terminu „świecka szkoła”, podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć odpisał: „Informuję, że prawo oświatowe nie definiuje szkoły jako instytucji świeckiej. Instytucja szkoły określana jest jako szkoła publiczna, wspomagająca rodziców w ich funkcji wychowawczej. Przepis art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego, zgodnego z ich przekonaniami”. Jak podsumowują autorzy raportu Polistrefy, milczeniem pominięto fakt, że zgodnie z konstytucją, religia nauczana w szkole nie powinna powodować naruszania wolności sumienia i wyznania innych osób.

Terlikowski pielgrzymujący

Kiedy lokalne media po raz pierwszy opisały rekolekcje wielkopostne odbywające się na terenie szkoły (nauki i msze w sali gimnastycznej, spowiedź w kantorku wuefistów) w szoku byli nie tylko niewierzący. Dziś powoli staje się to normą. Na korytarzach odbywają się procesje, modły, śpiewy, a nawet drogi krzyżowe, na salach gimnastycznych sprawowana jest eucharystia, spowiedź prowadzona jest w klasach. W ubiegłym roku szkolnym trzydniowe rekolekcje odbywały się we wszystkich szkołach średnich w Suchej Beskidzkiej. Nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, który gościł w swojej placówce ewangelizatorów, w rozmowie z krakowską „Gazetą Wyborczą” skarżyli się, że urządzanie masowej spowiedzi w szkole to już przesada. Dyrektor bezradnie tłumaczył, że nie ma wpływu na to, co w trakcie rekolekcji dzieje się na terenie szkoły, bo nie on jest organizatorem tego wydarzenia. Jednocześnie przyznał, że rekolekcje przeniesiono na teren placówki, bo kiedy odbywały się w kościele, to nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem uczniów.

Dla uczniów niechodzących na katechezę rzadko w takich sytuacjach organizowane są zajęcia alternatywne. Plączą się po świetlicach i bibliotekach. „W takiej sytuacji niewątpliwie dochodzi do zawłaszczania przestrzeni szkoły publicznej przez jedną grupę wyznaniową, co budzi zasadne wątpliwości i obawy, czy nie mamy do czynienia z nierównym traktowaniem uczniów. (…) Rekolekcje organizowane w szkole sprawiają, że w czasie trwania placówka przekazywana jest w symboliczne władanie Kościoła rzymskokatolickiego” – czytamy w raporcie Polistrefy.

Wśród katechetów zarysowuje się też nowy trend rekolekcyjny – zapraszanie na wykłady do szkoły Tomasza Terlikowskiego. W warszawskim liceum im. Stanisława Staszica taki wykład odwołano po protestach uczniów, którzy stwierdzili, że nie mają ochoty na obcowanie z człowiekiem, który twierdzi, że kobieta zażywająca pigułkę „dzień po” jest gorsza od księdza pedofila. W III LO w Chełmie, mimo protestów uczniów, wykład Terlikowskiego się odbył.

Od 1992 r. obowiązywało rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, według którego pieczę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają katecheci. Ale to ciężka robota. W marcu ubiegłego roku bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, napisał do minister edukacji pismo z prośbą o to, by zapis ten zastąpić sformułowaniem: „W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania swojej funkcji opiekuńczej i wychowawczej”. Nowy zapis dokładnie tak brzmi. O pieczy katechetów nie ma już ani słowa. Niewierzący nauczyciele, którym dyrektorzy wydają polecenie prowadzania młodzieży na msze święte, mogą pisać na Berdyczów. A minister Zalewska dorzuciła jeszcze lekką ręką, by w szkołach można było organizować nie tylko rekolekcje wielkopostne, ale też adwentowe. Teraz chce dodatkowo sprezentować katechetom wychowawstwo klas.