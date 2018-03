Joanna Cieśla Dlaczego filmy Patryka Vegi są tak popularne Bajki dla suwerena Rozmowa z dr. hab. Jackiem Wasilewskim o tym, co takiego wie o Polakach Patryk Vega, czego nie wiedzą inni.

Leszek Zych/Polityka Dr hab. Jacek Wasilewski jest medioznawcą, politologiem i pisarzem. Pracuje w Katedrze Antropologii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa UW. Joanna Cieśla: – Śmiał się pan na filmach Vegi?

Jacek Wasilewski: – Kilka razy tak. Zauważyłem przy okazji, że na filmach Vegi nie ma jednoczesnych wybuchów śmiechu całej sali, jak to bywa na typowych komediach. Różni ludzie śmieją się w różnych momentach. Z grubsza według podziałów klasowych. Weźmy początek poprzedniego filmu, „Botoks”. To, co dla jednych było najśmieszniejsze, dla innych – żenujące, a jeszcze dla innych – wydziwione, w zależności od tego, kto z czego wcześniej w kulturze korzystał.

Joanna Cieśla: – Śmiał się pan na filmach Vegi? Jacek Wasilewski: – Kilka razy tak. Zauważyłem przy okazji, że na filmach Vegi nie ma jednoczesnych wybuchów śmiechu całej sali, jak to bywa na typowych komediach. Różni ludzie śmieją się w różnych momentach. Z grubsza według podziałów klasowych. Weźmy początek poprzedniego filmu, „Botoks”. To, co dla jednych było najśmieszniejsze, dla innych – żenujące, a jeszcze dla innych – wydziwione, w zależności od tego, kto z czego wcześniej w kulturze korzystał. Śmieją się lub nie, ale do kina idą. Podobno ostatnie scenariusze Vegi powstały głównie na podstawie rozmów z kobietami, które w gruncie rzeczy decydują, na jaki film pójdzie para, ale nie jestem pewny, czy tu tkwi klucz kasowego sukcesu. Patryk Vega przerysowuje rzeczywistość w stylu tabloidowym. Mijając wypadek, zatrzymują się i sprzątaczka, i magazynier, i profesor uniwersytecki. Każde z nich zawiesi oko na krzykliwym nagłówku. Vega sam przyznaje w wywiadach, że zależy mu na wzbudzeniu emocji. Podobnie jak przemysłowi filmowcy amerykańscy, którzy nie chcą filmami stawiać pytań rzeczywistości, tylko zarabiać pieniądze. A śmiech widzów często jest wywołany kontrastami. W amerykańskich filmach też mamy patos albo uniesienie, i zaraz potem przełamanie. Romantyczna scena seksu, i tuż po niej absurdalny komentarz bohatera… W „Kobietach mafii” jedna z bohaterek pyta kochanka po seksie: „Kim ja dla ciebie jestem? Szwagierką?” i cała sala trzęsie się ze śmiechu… Same żarty nie muszą być śmieszne, ale w pewnej sytuacji, kiedy spuszczają powietrze ze sceny, takie dialogi bawią. W polskich filmach odpuszczania patosu przez wiele lat brakowało. Tak samo jak bohaterów, którzy nawet jeśli są mafiosami czy kobietami mafii, mogą być niepozbierani, głupkowaci. Tkwią w pułapce swojej nieudolności – widz trochę ich podziwia, a trochę czuje się lepszy. I właśnie dlatego ludzie tak tłumnie chodzą na Vegę? Też. A także dlatego, że w filmach Vegi, mimo wszystko, jest dużo prawdy. Wyszedł z fascynacji reportażem, pracował nad dokumentem, wchodził w kontakt z realnymi ludźmi, prawdziwymi policjantami, podobno też ze środowiskiem przestępczym – i kontakt, który z tymi ludźmi łapał, był ścisły, długotrwały. Tyle że prawda może zostać albo wyekstrahowana do poziomu „Struktury kryształu” Zanussiego, oderwać się od życia, albo może być zradykalizowana na wzór tabloidowy, gdy wyciska się wszystkie soki, a całą ewentualną warstwę intelektualną – wyrzuca jako obciążenie, próg wymagający wysiłku. Gdzieś w połowie drogi między Zanussim a Vegą jest Wojciech Smarzowski, który w swoich filmach formułuje ogólną koncepcję, przesłanie, dopracowuje wymowę artystyczną, a jednocześnie nie odpuszcza od strony emocjonalnej, bardzo dobrze pokazuje bezsilność jednostki wobec systemu, który ją tłamsi i zgniata. Tacy reżyserzy jak Vega, czy wcześniej Pasikowski, mieszają koktajl z samych emocji i idziemy do kina, ich się spodziewamy. Widz z klasy średniej może westchnąć: „Jakie to straszne!”, poprawiając sobie samoocenę, ale ma moment przeżywania emocji, których potrzebował. Patryk Vega jednak zapewnia, że o coś mu chodzi. Na przykład, że chce pokazać świat z perspektywy kobiet... Jest teraz trend w kulturze na silne kobiety typu Daenerys, królowa Elsa, Kaatnis. Jest też prawdą, że Vega obnaża, występuje przeciwko, próbuje być trybunem ludowym – ale w stylu Pawła Kukiza. Ich sposoby funkcjonowania w dyskursie publicznym są bardzo podobne: „My jesteśmy normalni i musimy pokazać, jak »tamci« tworzą układy, są przeżarci złem. Bronimy zwykłego człowieka”. To podobny poziom populizmu, wołania o autentyzm. Choć brakuje sensu, scenariuszowej konsekwencji. Sens jest, bardzo prosty. Vega mówi „Taka jest prawda o policji. O tych wyedukowanych lekarzach. O tych pomagających koncernach farmaceutycznych. Porównajcie to sobie z reklamami”. Jak jest w końcu z wizją kobiecości w tych filmach? Jedni mówią, że robione o kobietach i dla kobiet, wielu innych krytyków zarzuca im skrajny antyfeminizm. Jeżeli w „Botoksie” pokazani są siostra i brat, brat jest osiłkiem-debilem, a siostra świetnie sobie radzi w życiu, to czy to jest feministyczne? Pewnie tak – bo w stereotypowym ujęciu to kobieta byłaby narzędziem, a wszystkim kręciłby brat. Ale jednocześnie byłoby to nudne. Więc trudno powiedzieć, jak bardzo ujawniony feminizm – bądź antyfeminizm – wynika z tego, że takie ujęcie jest zwyczajnie ciekawsze scenariuszowo, a jak bardzo odzwierciedla poglądy samego Vegi. Ja myślę, że to nie ma znaczenia. Istotne jest, że w takich filmach każde zniuansowanie oznacza mniejszy emocjonalny rollercoaster. A chodzi właśnie o taki rollercoaster. Pamiętajmy, że to ma się oglądać z popcornem na kolanach. Porządny burger ma mieć mięso i ociekać. Czy Vega dobrze diagnozuje to, jakie są współczesne kobiety? Słowo „diagnoza” jest uprawnione w rozmowie o filmach Roberta Glińskiego. W „Botoksie”, „Pitbullu” czy „Kobietach mafii” nie ma żadnej diagnozy. Ale reżyser coś sobie o kobietach wyobraża, coś o nich musi myśleć, żeby im proponować swoje filmy – i trafiać. Bo postaci są bardzo dobrze wykreowane, na ogół dobrze zagrane, w mocnym konflikcie. Znów: chodzi przede wszystkim o łączność emocjonalną między reżyserem a adresatkami. Wystarczy, że nie pokazuje bohaterki biernej, uległej, wątpiącej w siebie. Pokazuje bohaterkę działającą. Nawet jeśli to jest początkowo głupsza dziewczyna, to ona czegoś chce, jest ambitna – dlatego można się z nią utożsamić. Kobiety w tych filmach są zainteresowane władzą, sprytne, na pewno nie są podrzędne. Są sprawcze, jak Czarna Mamba z „Kill Billa”. To już nie są kobiety z dawnego Pasikowskiego. Myślę, że równie ważne jest, że się mszczą. Na różne sposoby biorą odwet: na seksistowskich szefach, bandytach, którzy gwałcą, na upokarzających pracodawczyniach. To może być dobra intuicja reżysera, tyle że znów – scenariuszowa. Kino masowe nie pretenduje do diagnoz społecznych i prób uspójniania świata. Po pierwsze, taka narracja mało komu już jest potrzebna w świecie rozbitym na kawałki i fragmenty wystające z mediów społecznościowych. A druga rzecz to, że życie zamyka się w zbieraniu doświadczeń i w

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.