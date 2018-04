Juliusz Ćwieluch Czym się różni praca lekarza w Polsce i Szwecji? Lagom Szweda i polska fika Rozmowa z pediatrą dr. Piotrem Czekurłanem o tym, czym się różni praca lekarza w Polsce i Szwecji i dlaczego wyjechał po 22 latach z kraju.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Jak Szwedzi radzą sobie z pana nazwiskiem? PIOTR CZEKURŁAN: – Coraz lepiej. Zresztą nie muszą używać go za często, bo w Szwecji wszyscy są na ty. Tylko do króla mówi się Wasza Wysokość. A jak sobie radzą z pana narodowością? Nigdy ich o to nie pytałem. Ale nie słyszałem, żeby ktoś kwestionował fakt, że to ja go leczę, a nie któryś z moich szwedzkich kolegów. Nie spotkałem się również z żadną negatywną opinią pacjentów na temat tego, że leczą ich Polacy. Podobno jesteśmy nawet lubiani, bo wchodzimy w bardziej osobiste relacje. Chętnie słuchamy, kiedy ktoś chce nam opowiedzieć nie tylko o swoim zdrowiu, ale też na przykład ukochanym psie. Zresztą 99 proc. Szwedów, nawet gdyby nie podobało im się, że bada ich obcokrajowiec, to i tak by tego nie okazało, bo tam wysoko oceniana jest kultura osobista i szacunek do drugiego. Człowieka ocenia się po kompetencjach. Ładnie tam? Dosyć ładnie. Zimno? Powiedzmy, że lata nie są tak upalne jak w Polsce. Ciemno? Ciemno, ale na północy jest znacznie ciemniej. To po co pan tam pojechał? Bo ja już od 20 lat słyszałem, że lekarzom zaraz się poprawi. A u mnie zamiast pensji rosła tylko kolejka w poczekalni. Przed wyjazdem z Gliwic obsługiwałem 2,5 tys. osób. Doszedłem do tego, że przyjmowałem 50 pacjentów dziennie. I to na jednym etacie. A i tak rodziny z tego etatu nie dało się utrzymać. Musiałem brać dyżury, otworzyć prywatną praktykę, jeździć na wizyty domowe. 50 pacjentów dziennie plus dyżury i prywatna praktyka – to ile godzin miała pana doba? Wie pan, ja się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. Po prostu goniłem z przyjęciami. Później leciałem do drugiej pracy, choć nie będę okłamywał, że po przyjęciu 50 pacjentów byłem jeszcze w formie. A czasem te dodatkowe zajęcia to było sześć godzin ekstra. Próbuję policzyć, ile pan miał czasu na pacjenta, po odjęciu czasu na jakieś standardowe czynności. Wychodzi mi mniej niż 10 minut na głowę. Jak był pik chorobowy, to przyjmowałem nawet 12 osób na godzinę. Wychodzi 5 minut na osobę. Oponę mi ostatnio dłużej zmieniali. No właśnie. Przy sprawnej pracy to jest teoretycznie możliwe, ale kompletnie wycieńczające. Zaczynasz się zastanawiać, jak długo można tak żyć, jaki to ma sens i czy dożyjesz do emerytury? Zacząłem się martwić, że chyba jednak nie. Jak to możliwe, że zapisywano do pana tylu pacjentów? Proszę pytać osoby, które za to odpowiadały. Takie były potrzeby, a ja starałem się je realizować. Ze szwedzkiej perspektywy widzę, że chyba byłem za mało asertywny. Pomijam, jak pan się czuł, ale pacjent też nie miał lekko. Jeśli przypadek był cięższy, to kosztem innych poświęcałem takiej osobie więcej czasu. A ryzyko błędu medycznego? Było, ale dużo mniejsze, niż mogłoby wynikać z liczby przyjętych pacjentów. Wytłumaczenie tej zagadki tkwi w tym, że sporej części odwiedzających mnie pacjentów w zasadzie nic nie dolegało. No co pan opowiada! Opowiadam o realiach większości polskich gabinetów lekarskich. W Polsce na zapas bierze się leki, na zapas chodzi do lekarza. Albo zapisuje się z dolegliwością, która wcale nie wymaga kontaktu z lekarzem. Co najwyżej pójścia do apteki i kupienia aspiryny. Lekarz w Polsce spełnia wiele funkcji. Nie wszystkie są związane z medycyną. Darmowa pomoc psychologiczna? Czasami. Nie wdając się w szczegóły, z tych 50 pacjentów, których przyjmowałem w Polsce, w Szwecji trafiłoby do mnie około dziesięciu. A reszta? W Szwecji pacjent nie może pojawić się w przychodni nieumówiony. Najpierw musi zadzwonić i wyjaśnić, co mu dolega. W efekcie część osób już na etapie kontaktu telefonicznego dostaje poradę, która załatwia ich problem. Innymi zajmuje się wykwalifikowana pielęgniarka, której kompetencje są wystarczające, żeby pomóc. Do gabinetu lekarskiego trafiają tylko ci, którzy naprawdę tego potrzebują. A jak ktoś chce przyjść z wynikami badań? Badany nie dostaje do ręki żadnych wyników. Drogą elektroniczną przesyłane są bezpośrednio do lekarza i to on informuje o nich pacjenta telefonicznie. Jeśli uzna, że jest taka potrzeba, umawia wizytę i ewentualnie kieruje do specjalisty. Co samo w sobie wcale nie jest łatwe. Na taką wizytę czeka się dosyć długo i potrzebę jej odbycia trzeba dobrze umotywować. Nie ma takiego mechanizmu, który często funkcjonował w Polsce, że odsyłamy pacjenta do specjalisty i niech on się martwi. Tym bardziej że w Szwecji wcale nie ma tak wielu lekarzy specjalistów jak u nas. Człowiek nie ma tam za wiele do gadania. Powiedzmy, że pacjent jest w tej komfortowej sytuacji, że system myśli i działa za niego. Polega to na eliminowaniu zbędnych wizyt, które oznaczają stratę czasu i energii dla pacjenta i stratę pieniędzy dla wszystkich. Jeśli ktoś ma infekcję, to nie ma potrzeby, żeby oglądał go lekarz. A jeśli pielęgniarka zapisująca do lekarza się pomyli i nie zapisze na wizytę kogoś, kto tego wymaga, i on umrze, to co wtedy? Pielęgniarka nie zapisuje po znajomości ani według własnego widzimisię. Na wszystko są procedury. W komputerze ma historię choroby pacjenta. Zadaje mu odpowiednie pytania sprawdzające, czy nie ma jeszcze innych niepokojących dolegliwości poza zwykłym przeziębieniem. W Polsce zdrowi zabierają miejsce chorym? Chęć przychodzenia po poradę do lekarza w Szwecji i w Polsce jest pewnie taka sama, bo to wynika z ludzkiej natury. Jednak Szwedzi uznali, że są za biednym krajem, żeby do lekarza zapisywał się każdy, kto ma na to ochotę. W Polsce tak jest. Na dodatek cały system oparty jest na lekarzu, który w zasadzie nie ma większego wsparcia w pozostałym personelu medycznym. Nie deleguje się kompetencji, choć jednocześnie wymagamy, żeby pielęgniarki miały ich sporo. Ale w codziennej pracy z ich wiedzy korzystamy w małym zakresie. Jak można delegować kompetencje w społeczeństwie, w którym króluje brak zaufania… W Szwecji, jak się gorzej czujesz, to pierwszy tydzień zwolnienia bierzesz przez telefon i bez żadnych zaświadczeń od lekarza. Pracodawca ufa, że pracownik go nie okłamuje. To w zasadzie powinniśmy skończyć tę rozmowę. Chciałem się dowiedzieć, co można przenieść ze Szwecji, żeby naprawić polską służbę zdrowia, ale wygląda na to, że trzeba by zacząć od przeniesienia pacjentów. Polscy mają ciągle inne standardy uczciwości. Standardy można wypracować. W Polsce przepracowałem 22 lata. W Szwecji 16 miesięcy. Ciągle jeszcze uczę się tego systemu, ale tego polskiego nie przekreślałbym w całości. Dobrze kształcimy personel, mamy niezłych lekarzy i pielęgniarki, coraz lepiej wyposażone placówki, skomputeryzowaną sieć aptek, rozwinięty aparat urzędniczy. Tylko każdy z tych elementów jest samotną wyspą. Prawie nic się z niczym nie łączy. Pacjenci krążą od państwowej do prywatnej służby zdrowia, szukając szybkiej pomocy. Dokumentacja medyczna rozsiana jest po różnych placówkach. Lekarz, przepisując leki, nie ma żadnej pewności, że pacjent jednocześnie nie bierze jakiegoś specyfiku, wcześniej zaordynowanego przez kogoś innego, wchodzącego w reakcję z tym właśnie przepisanym. To właściwie cud, że w tym chaosie dochodzi do tak małej liczby pomyłek i nieszczęść. W cudach jesteśmy mocni. Szwedzi postawili na mniej spektakularne rozwiązanie. Po prostu stworzyli jeden spójny system zdrowotny w całości oparty na skomputeryzowanej dokumentacji. W szwedzkim gabinecie lekarskim nie używa się długopisu ani papieru. Skierowania na badania, recepty, zwolnienia, wszystko wystawia się i przesyła drogą elektroniczną. Pacjent, który przychodzi do mojego gabinetu, ma w jednym folderze całą historię przebytych chorób, kontaktów z lekarzami i branych medykamentów. Nawet pan sobie nie zdaje sprawy, jak to ułatwia leczenie. Dzięki temu mogą pozwolić sobie na system pracy, który z naszej perspektywy wydaje się zadziwiający. Proszę mnie zadziwić. Po przyjeździe do Szwecji przyjmowałem dwóch pacjentów dziennie. Jednego przed obiadem i drugiego po obiedzie. Obecnie przyjmuję sześciu pacjentów dziennie. Docelowo będzie ich ośmiu i ani jednego więcej. Jestem zadziwiony. Te liczby przekładają się nie tylko na jakość mojej pracy, ale przede wszystkim na podejście do pacjenta. W Szwecji na każdy dzień mam z góry ustalony grafik przyjęć. Chorzy przychodzą na umówione godziny, więc nie tracą czasu w poczekalni. Do gabinetu prosi ich pielęgniarka. Wstaję. Podaję pacjentowi rękę. Pytam, co u niego słychać, i przechodzimy do drugiego gabinetu, żeby badanie odbywało się w spokojnej i intymnej atmosferze. Standardowa wizyta trwa mniej więcej pół godziny. Jak trzeba, mogę ją wydłużyć nawet o kolejne pół godziny. W Polsce też pan podawał rękę pacjentowi? Jak był na to czas, to podawałem. Ale najczęściej nie było. Kiedy pacjent wchodził do gabinetu, to ja jeszcze myślami i długopisem byłem w karcie poprzedniego pacjenta. W Szwecji już z samego rana dokładnie wiem, kto odwiedzi mnie w gabinecie. Mam czas, żeby przygotować się do spotkania z pacjentem, przejrzeć wcześniej wyniki. Każdy dzień pracy zaczyna się od spotkania całego personelu. Wymieniamy się uwagami, problemami. Jeśli mam jakieś wątpliwości albo pytania, to mogę omówić je z kolegami. W Szwecji jest dobrze widziane, żeby sobie pomagać. Nie jest wstydem pytać kolegę, a nawet pielęgniarkę, co zrobić w danej sytuacji. Wszyscy pomagają chętnie. Pracę rozpoczynam o godzinie 7.45. Pierwszy pacjent zapraszany jest do gabinetu o godz. 8.30. Zaczynam badanie. Wnioski nagrywam na dyktafon. Szykuję się do przyjęcia kolejnego pacjenta. To kiedy spisuje pan nagrania? Nie spisuję, ta praca należy do sekretarki medycznej. Moim zadaniem jest tylko sprawdzenie, czy w przepisanym materiale nie ma błędów. Mam na to dwa tygodnie. Po przyjęciu dwóch pacjentów schodzę na fikę. Czytałem, że fika okazała się poważną kłodą na drodze polskich lekarzy w Szwecji, którzy zamiast iść na kawę, rwali się, żeby przyjmować więcej pacjentów, czym psuli sobie relacje ze szwedzkimi kolegami. Fika to 15-minutowa przerwa na kawę i rozmowę. Bardzo ważny element dnia. Ma służyć budowaniu więzi i regeneracji. Tak, żebyśmy mogli r

