Marsz Żywych przeszedł po raz 30. Byliśmy i my

– Cześć, jestem w Auschwitz – starszy mężczyzna rzuca szybko po hebrajsku do słuchawki. Potem omawia kwestię przesyłki towaru do klienta, uspokajając, że już za kilka dni będzie w domu, jak tylko załatwi tu ważną sprawę. Mężczyzna stoi w sektorze dla VIP-ów nieopodal bramy z napisem „Arbeit Macht Frei”. Za chwilę odłoży telefon, przejdzie pod napisem, ale nie w kierunku obozu, tylko w przeciwną, w stronę obozu w Brzezince, gdzie odbędą się główne uroczystości tegorocznego Marszu Żywych.

To już 30. marsz. Od 1988 roku do Polski przyjeżdżają tysiące ludzi z całego świata, głównie młodzieży żydowskiej. Odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady (w Dzień Szoah, jak mówią w Izraelu). To symboliczna odwrotność Marszów Śmierci, czyli morderczych długich marszy, do jakich byli zmuszani więźniowie obozów przed nadejściem frontu. Większość z nich odbyła się zimą na przełomie 1944 i 1945 roku.

– Prosimy się nie zatrzymywać – upomina ktoś z organizatorów, bo przy napisie kumulacja korków. To trudne, bo właściwie każdy chce mieć zdjęcie, kiedy przechodzi pod napisem o pracy, która niby ma czynić wolnym. Tuż za bramą religijny Żyd dmie w szofar, barani róg, wydający ostry, przenikliwy dźwięk. Obfotografowany musi być i on.

Módlmy się za Izrael

– Pamiętajcie, modlitwa! I cały czas błogosławimy Izrael – kobieta w średnim wieku zwraca się do idących z nią dzieci. Nie dam głowy, ale to zapewne część grupy, która przyjechała ze Stowarzyszeniem Służba Szalom Oświęcim, z którym na marszu jest też małżeństwo ze Zduńskiej Woli – pan Grzegorz i pani Grażyna. Pani Grażyna jest tłumaczką, jej mąż pracuje w ZUS. – Jestem tu już po raz 12. – mówi pan Grzegorz. Jak tłumaczą, są tu z powodów duchowych, gdyż „mają w sercach, by błogosławić naród Izraela”. Małżeństwo należy do Chrześcijańskiej Wspólnoty Kanaan, co tydzień w piątek modlą się za Izrael, mówią, że to nakaz biblijny, by solidaryzować się z tym krajem. Cytują Biblię, tłumaczą, że Jeszua jest Mesjaszem Izraela, w co wierzą też niektórzy Żydzi. – Słyszała pani o Żydach mesjańskich? – pyta pan Grzegorz. Sami jeszcze nie byli w Izraelu, ale się wybierają.

Pani Grażyna macha biało-czerwoną flagą, pan Grzegorz trzyma biało-niebieską. – Będziemy wiedzieli, kiedy pójść, bo usłyszymy z głośników. Tam potem będą rozdawać wodę – instruują.

To cenna uwaga, bo jest gorąco, trudno nieść ze sobą kilka butelek. W tłumie przed komorami gazowymi i dalej wokół baraków młodzi i starzy, sporo osób na wózkach. Czekając na rozpoczęcie marszu, zwiedzają teren obozu, co chwila z baraku wychodzi jakaś zapłakana dziewczyna. Niektórzy w ciszy, ale jest sporo hałaśliwej młodzieży. Bliższe kontakty z uczniami szkoły mundurowej z Kłodzka nawiązuje grupa z Los Angeles. Najpierw selfie, za chwilę przepaski z głów z napisem „Los Angeles” lądują na głowach kilku młodych chłopaków w mundurach. – Wstaliśmy o trzeciej w nocy, żeby tu przyjechać – mówi dziewczyna. Nie jest szczególnie zainteresowana historią, ale szkoła zorganizowała wycieczkę, trzeba było przyjechać.

Lamar jest Żydem?

Inaczej niż młodzież ze szkoły gastronomicznej ze Świnoujścia. Oni już o 19 dnia poprzedniego wsiedli do autokarów, by tu przyjechać. – To nie było obowiązkowe, ale my chcieliśmy – mówią chórem. Zgodnie twierdzą, że wolny dzień w piątek w szkole dla uczestników marszu nie był ich motywacją: – Gdyby o to miało chodzić, to przecież nie miałoby to sensu – mówi Kamila.