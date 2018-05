Martyna Bunda Matka autystycznego 23-latka o sejmowym proteście Matki Polki Wykluczone Z Dorotą Próchniewicz, matką w pełni zależnego od niej 23-latka, o proteście opiekunów osób niepełnosprawnych i systemie pomocy, który mógłby istnieć, ale go nie ma.

Piotr Małecki/Napo Images Dorota Próchniewicz MARTYNA BUNDA: – Protesty opiekunów osób niepełnosprawnych powtarzają się. Poprzedni, w 2014 r., nie miał aż tak wielkiego poparcia społecznego jak ten ostatni. Nie było setek ludzi demonstrujących solidarność pod Sejmem. A jednak rodzice wywalczyli wtedy znaczne podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

DOROTA PRÓCHNIEWICZ: – Ale poza tym nic się nie zmieniło. A frustracja, zmęczenie czekaniem na sensowne rozwiązania rosły. Szkoda, bo przez te lata naprawdę wiele mogło się poprawić.

Tam dyskutuje się o godności, intymności, podmiotowości ludzi, których los skonfrontował z niepełnosprawnością własną albo najbliższych. Inaczej niż u nas. My ugrzęźliśmy w serduszkowej autokracji: „Ojej, współczujemy, że te dzieci takie biedne i te matki takie biedne”. Jakie konkretnie rozwiązania czekają w szufladach? Przede wszystkim projekt ogólnej ustawy systemowej – co, gdzie, kto, kiedy i za co odpowiada. W tle tego projektu jest myślenie o godności, podmiotowości, o potrzebach. Są założenia do zmiany systemu orzecznictwa i koordynacji wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jest projekt zawierający regulacje związane z niepełnosprawnością, dla których nie ma miejsca w przepisach ogólnych, np. w prawie karnym. Są propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej, w edukacji. W sprawach mieszkaniowych, pracy. Jest też projekt ustawy, która ma dotyczyć wszystkich osób, nie tylko niepełnosprawnych, mogących napotkać bariery architektoniczne, ale i komunikacyjne. Przypominamy o potrzebie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Politycy mieliby tylko wcielić to w życie, ale politycy przypominają sobie o nas dopiero, jak jest protest. Niepełnosprawnych mamy ok. 4,7 mln. Co znamienne, nie ma na ten temat dokładnych danych, bo mamy kilka systemów orzecznictwa. Należy doliczyć osoby starsze i schorowane. W takiej grupie nie mogły nie znaleźć się osoby aktywne. Są więc projekty, ale wciąż nie ma prawa. Pół roku temu powołaliśmy nieformalną inicjatywę, której nazwa „Chcemy całego życia” dobrze obrazuje, o czym mowa. Całego życia nie ma. Mój 23-letni syn Piotr jest tzw. nisko funkcjonującą osobą z autyzmem. Nie pójdzie sam do sklepu, nie załatwi swoich spraw. Po wielu latach terapii doszliśmy do tego, że może sam zostać w domu przez kilkadziesiąt minut, godzinę. Długo miał trudności z kontrolowaniem agresji, co bywa realnie niebezpieczne dla opiekuna. Ciężka praca, także samego Piotra, spowodowała, że z tym już sobie radzi. Zostałam z Piotrem sama. Jego tata zostawił cały ciężar opieki na moich barkach. Przeszłam różne etapy, od całkowitego podporządkowania życia sprawom syna po depresję. W środowisko tych bardziej zaangażowanych społecznie opiekunów weszłam dość naturalnie. Nie bez kosztów własnych – przecież w tamtym okresie przestałam mieć czas na cokolwiek. Łącznie z pasją, czyli tańcem, odpuściłam sobie kurs instruktorski. Wychowywanie niepełnosprawnego dziecka niweluje takie ambicje. Tegoroczny protest przeżywam bardzo osobiście. Zdałam sobie sprawę, że nie wiem, gdzie podziały się ostatnie lata. Swoje życie już dawno nazwałam sztuką przetrwania i rezygnacji. Ale teraz jesteśmy z Piotrem w punkcie zwrotnym, nie wiedząc, co dalej. Dlaczego: punkt zwrotny? Bo Piotrowi został jeszcze tylko rok szkoły. A to jest filar, dzięki któremu on sensownie spędza czas, a ja mogę chodzić do pracy. Ma też inne zajęcia – dopóki daję radę mu je wynajdywać, organizować, wozić, odbierać, płacić… Nie może być ze mną 24 godziny na dobę. To jest nienormalne. W dodatku z samej natury jego zaburzeń wynika, że jedna osoba nie podoła opiece. Nie wiem, jak o nim mówić, to trudne – bo to kwestia także jego intymności, godności. Powiem tyle, że Piotr, choć prawie nie mówi, bez przerwy wydaje jakieś dźwięki i ciągle się porusza. System nerwowy opiekuna siada. Jesteśmy przestymulowani. No i jeśli będę chora, Piotr nie zejdzie sam na dół po zakupy. Matka Polka Niewolnica. Nietypowa, bo ja akurat próbuję się z tego niewolnictwa wydobyć. Ale też coraz częściej mówię sobie: „przestań myśleć, że masz jakąś własną tożsamość, osobowość. Bądź już tylko matką, a nie ciągle walczysz i walczysz. To kosztuje”. Ale to dla mnie trudne, tak po prostu przestać być oddzielnym człowiekiem. Kiedyś zajmowałam się zawodowo kulturą. Brakuje mi zwyczajnie choć porozmawiania o tym. Sztuka przetrwania i rezygnacji opanowana, ale nie do perfekcji. Na pewno nie. Przy większym wsparciu systemowym mogłabym więcej pracować i płacić większe podatki. Jako inicjatywa „Chcemy całego życia” mocno forsujemy projekt „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach” – chodzi o tworzenie małych, lokalnych domów dziennego pobytu dla najbardziej zaburzonych osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. To niewielka zmiana zapisów w ustawie, ale też odpowiednie środki. Tych właśnie osób dotyczy protest. Trzymanie rodzica i dziecka w domu to przecież dalsze koszty ekonomiczne, społeczne. Matkom siadają kręgosłupy. Potrzebują leczenia, kolejnych zasiłków. Rozumiem postulaty ekonomiczne grupy, która protestuje w Sejmie – oni już nie wierzą w żaden system, chcą po prostu mieć na chleb. Od 2014 r. ta grupa chce też uzawodowienia opieki. Na przykład po śmierci dziecka, co przecież się zdarza, mogłyby zarabiać na tym, co robiły całe życie. Rząd milczy. Albo daje trochę pieniędzy, jeśli je wyszarpać. Gdy w 2014 r. podniesiono świadczenie pielęgnacyjne, dziś wynoszące 1477 zł, tyle, ile minimalna pensja, zaraz wpadliśmy w inną pułapkę. Okazało się, że skoro już państwo zdecydowało się zapłacić więcej, to zaraz spróbowało zaoszczędzić w innym miejscu i ograniczyć liczbę uprawnionych. Masowo tnie się punkty w orzeczeniu uprawniające do świadczenia. Ofiarą padły głównie dzieci z autyzmem. Kolejne nieporozumienie polega na tym, że do świadczenia nie można dorobić. Jest ono takie samo dla wszystkich – niezależnie od zawodu, kwalifikacji, możliwości zarobkowania. Tej sprawy dotyczyła nasza pierwsza petycja „Pozwólcie nam pracować”. Niemal 13 tys. podpisów trafiło do minister Rafalskiej razem z podobnym postulatem innej organizacji. Rząd odwleka spotkania. A kolejni opiekunowie wypadają z rynku pracy, rodziny ubożeją. Co stało się i pani udziałem. Ubożenie tak. Jednak pracuję. Ojciec Piotra płaci alimenty, sądziliśmy się o nie dłużej, niż byliśmy małżeństwem. Bieżące potrzeby Piotra są z grubsza zaspokojone, ale lęk o przyszłość nie daje spać. Pracowałam w korporacji, miałam spore mieszkanie na kredyt. Po rozwodzie zdarzało mi się przeszukiwać kieszenie starych ubrań, by znaleźć choć złotówkę na jedzenie. Dużo upokorzeń musi znieść człowiek opiekujący się niepełnosprawnym w Polsce. Rehabilitacja: 3,5 tys. zł miesięcznie. Trzeba to liczyć w tysiącach. Ofe

