Joanna Cieśla Co przyniosą zmiany w Kodeksie rodzinnym Co począć z rodziną? Autorzy projektu nowego Kodeksu rodzinnego opisują dziecko jako „istotę ludzką od poczęcia do pełnoletności”.

ambrozinio/PantherMedia Bywa, że przemoc w rodzinie nasila się po powrocie z rozmów mediacyjnych do wspólnego domu. Być może to krok polityczny. Może definiowanie dziecka „od poczęcia” ma zapewnić przychylność rządzących dla projektu nowego Kodeksu rodzinnego – to jedno z nielicznych względnie spójnych wyjaśnień. Ale jeśli tak, to bilans zysków i strat tego ruchu budzi wątpliwości. Odchodzący wkrótce ze stanowiska rzecznika praw dziecka Marek Michalak przedstawił projekt nowego prawa rodzinnego w połowie lipca. Dalsze zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który powstał ponad pół wieku temu, nie miały, jego zdaniem, sensu.

Oficjalne uzasadnienie dla użytej definicji dziecka brzmi, że taka też znajduje się w ustawie o rzeczniku praw dziecka; tam jednak wpisano zastrzeżenie, że pojmowanie dziecka od poczęcia dotyczy tylko przepisów w tym właśnie akcie. Już Konwencja o prawach dziecka nie określa początku dzieciństwa, tylko jego koniec – w pełnoletności. A według Kodeksu cywilnego człowiek może mieć prawa i obowiązki od urodzenia. Sędzia Agnieszka Rękas z biura RPD przyznaje, że nad przepisami trzeba więc będzie się pochylić, zapewne któryś zmienić. Który? Jest i obawa idąca dalej, że przy okazji idzie tu o próbę wprowadzenia okrężną drogą ograniczeń w przerywaniu ciąży. Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia, a dziecko to człowiek. Nowa koncepcja ochrony Marek Michalak, przedstawiając swój – bardzo obszerny – projekt, mówił, że to przełom, „nowa koncepcja ochrony dzieciństwa, rodzicielstwa, małżeństwa”. Jaka ta nowa rodzina ma być? Pod wieloma względami – owszem – przyjazna i nowoczesna, dziecku nie może w niej stać się nic złego. Zakazana jest każda forma przemocy i poniżenia – nie tylko stosowanie kar cielesnych (z danych policji wynika, że w ubiegłym roku ofiarami przemocy domowej było 13,5 tys. dzieci). Dziecko już nie jest w niej winne rodzicom „posłuszeństwa”, w kodeksie nie pada takie słowo. Powinno jedynie „przestrzegać ustanowionych przez rodziców zasad” i „wysłuchać ich opinii i zaleceń”. Sąd natomiast ma obowiązek wysłuchać dzieci we wszystkich sprawach, które ich dotyczą. Np. jeśli para planuje kogoś adoptować, należy wysłuchać nie tylko potencjalnie adoptowane, ale i biologiczne potomstwo owej pary. Definicji doczekało się też m.in. dobro dziecka (jako „stan, w którym dziecko osiąga prawidłowy, całościowy i harmonijny rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny, z poszanowaniem jego godności i naturalnych praw”). Prawnicy – praktycy i akademicy – oceniają, że mnogość nowych pojęć opisujących rodzinę jest wręcz rewolucyjna, ale też część z nich – zbyt szeroka i zawiła. Zamiast „władzy rodzicielskiej”, uznanej przez autorów za termin zbyt paternalistyczny, pojawia się „odpowiedzialność rodzicielska” – zadanie, postawa i relacje rodziców z dzieckiem, „wykonywane z poszanowaniem jego godności i praw, zgodnie z porządkiem społeczno-prawnym”. Zdaniem prof. dr. hab. Mirosława Nazara, kierownika Katedry Prawa Cywilnego UMCS, bardziej odpowiedni byłby termin „piecza rodzicielska”, współbrzmiący z określeniem „piecza zastępcza”: – „Ograniczenie odpowiedzialności rodzicielskiej” mogłoby kojarzyć się nieprawnikowi nie z sankcją za zagrożenie dobra dziecka, lecz z korzystnym dla tak „ograniczonego” zdjęciem z niego ciężaru niektórych obowiązków. Generalnie nie bardzo wiadomo też, jak rozumieć, że także odpowiedzialność rodzicielska w nowej rodzinie startuje od poczęcia dziecka. Wiadomo na pewno, że jeśli kobieta w ciąży pije alkohol lub używa innych środków psychoaktywnych, musi się liczyć co najmniej z wizytą zawodowego kuratora sądowego, gdy informacja o „nieodpowiedzialnych zachowaniach matki” do sądu dotrze. Jeśli nie zadziała edukacja i wsparcie asystenta rodziny (przydzielanego po postępowaniu przed sądem, z udziałem „adwokata dziecka” jeszcze nieurodzonego), kobieta może być skierowana na leczenie w szpitalu. Może odmówić, ale wtedy będzie miała przydzielonego kuratora. Dyscyplinowanie używających środków psychoaktywnych przyszłych ojców nie zostało osobno opisane. A szkoda, bo choć zagrożenie dla „dzieci jeszcze nieurodzonych” – mówiąc językiem kodeksu – jest mniej bezpośrednie – mężczyzna też je stwarza, chociażby paląc tytoń, marihuanę lub inne narkotyki w obecności ciężarnej. W tym miejscu równość praw i obowiązków w nowej rodzinie się rozjeżdża. Nową rodzinę, jeśli składa się z męża i żony z dziećmi – także „jeszcze nieurodzonymi” – znacznie trudniej niż dotychczas będzie też rozwiązać. Rozwód długodystansowy Małżonków, którzy chcą się rozwieść, najpierw czeka rozmowa ze specjalistą od prawa rodzinnego – o tym, co rozwód lub separacja oznacza dla dzieci. Potem szykować się należy na posiedzenie informacyjne w sprawie mediacji, którą sąd im zaproponuje. Równolegle odbędzie się jeszcze posiedzenie pojednawcze. To powrót do przeszłości, choć jako żywo chyba nikt nie spotkał pary, która by się przy okazji tych posiedzeń pojednała. Eksperci RPD zapewniają, że w nowym rozdaniu w rolach głównych wystąpią sędziowie lub referendarze wyszkoleni w prowadzeniu stosownych rozmów. A zatem: sąd musi małżeństwom z dziećmi zaproponować mediację. Mediacja często faktycznie wycisza konflikt i pomaga dojść do ustaleń lepszych niż narzucone wyrokiem. Ale nie zawsze. Zdaniem wielu specjalistów stanowczym przeciwwskazaniem do mediacji jest przemoc w rodzinie – bywa, że nasila się ona po powrocie z rozmów mediacyjnych do wspólnego domu. Żona lub mąż mediacji mogą odmówić, ale wtedy i tak muszą czekać na rozprawę rozwodową, aż upłynie termin wyznaczony na mediację – do trzech miesięcy. Bo może jeszcze zmienią zdanie. – Przeciętny rozwód pary z dzieckiem z orzekaniem o winie dziś trwa dwa–trzy lata. W trudnych przypadkach od sześciu do siedmiu lat – wylicza mec. Dorota Kupper z kancelarii Centrum Prawa Rodzinnego w Warszawie. Bywa, że przez ten czas rozwodzący się mieszkają razem, z dziećmi – nikt nie chce się wyprowadzić, każdy boi się utraty mieszkania. Jednocześnie żony lub mężowie ofiary przemocy współmałżonków – jak wynika z danych Niebieskiej Linii – najczęściej latami zwlekają, zanim zwrócą się o pomoc, np. do pogotowia NL (połowa doświadcza wcześniej przemocy od dwóch do 10 lat!). Zanim dojrzeją do decyzji o rozwodzie, często cierpią kolejne lata. Wydłużanie procedury rozwodowej, lekko licząc – o miesiące, realistycznie – o dalsze lata, z tej perspektywy to pomysł nieludzki. A w podobnym kierunku idą plany zmiany Kodeksu rodzinnego szykowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli prawodawcy wierzą, że wydłużenie procedur wyhamuje zmiany kulturowe i sprawi, że rozwody staną się rzadsze, jest to oczekiwanie mało realistyczne. A dążąc do ograniczenia konfliktów rozwodowych w niektórych systemach, np. niemieckim – po prostu – nie dochodzi się winy za rozkład pożycia. W polskim nowym kodeksie krokiem w kierunku wyciszenia emocji rozwodzących się par miałoby być przechrzczenie „winy” na „odpowiedzialność”. Autorzy projektu tłumaczą, że na żądanie mał

