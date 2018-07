W których państwach gwałt to seks bez zgody?

Na początek szokująca liczba: 9 mln kobiet w Unii Europejskiej zostało zgwałconych po ukończeniu 15. roku życia – wynika z badań Agencji Praw Podstawowych. Równie niepokoi, że tylko niewielkie grono europejskich państw traktuje to przestępstwo poważnie.

W sondażu przeprowadzonym przez Komisję Europejską dwa lata temu prawie jedna trzecia respondentów zgodziła się, że ​​seks bez zgody może być uzasadniony w pewnych okolicznościach: kiedy kobieta jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wraca z mężczyzną do jego mieszkania lub zaprasza go do swojego, nosi odsłaniające ubrania, nie mówiąc wyraźnie „nie”, siłą nie próbuje się bronić przed seksem. Tego samego zdania jest ponad 30 proc. Polaków.

Przy okazji akcji #MeToo, która ujawniła (głównie mężczyznom) skalę przemocy seksualnej, jakiej kobiety doświadczają każdego dnia, powróciła debata na temat „zgody na seks”. W unijnym prawodawstwie definicja gwałtu jako seksu bez udzielonej świadomie i dobrowolnie zgody nie jest niczym nowym. Wprowadziła ją Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja stambulska) z maja 2011 r. Konwencja wymaga od sygnatariuszy włączenia do krajowych kodeksów przepisów określających gwałt właśnie w ten sposób. Ratyfikowało ją na razie 20 krajów, ale większość z nich do tej rekomendacji się nie dostosowała. Polska także.

Szwedzkie badania kliniczne z 2017 r. wykazały, że 70 proc. z prawie 300 zgwałconych kobiet doświadczyło mimowolnego paraliżu całego ciała w czasie gwałtu. To „zmrożenie” jest częstą fizjologiczną i psychologiczną reakcją organizmu na atak seksualny. Pozostawia kobietę niezdolną do przeciwstawienia się. Bezsilną, bezwolną, w kompletnym bezruchu.

Zabezpieczenie się przed gwałtem nie jest zadaniem i obowiązkiem kobiet. To mężczyźni powinni zaprzestać wykorzystywania swoich żon, które zależą od nich finansowo, dziewczynek, dla których to pierwszy seksualny kontakt w ogóle, kobiet, którym podali pigułkę gwałtu. To na nich spoczywa odpowiedzialność, nie na kobietach, które „nie reagują”. Oto 10 państw, które zrozumiały, że seks bez świadomej zgody to gwałt:

Szwecja

Od 1 lipca 2018 r. w Szwecji obowiązuje nowe prawo, zgodnie z którym za gwałt uznaje się także taki kontakt seksualny, na który jedna ze stron „nie wyraziła zgody w sposób niebudzący wątpliwości, słowem lub gestem”. Bierność ofiary nie będzie uznawana za zgodę.

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami prokuratorzy musieli udowodnić, że sprawca użył przemocy, groźby, podstępu lub że wykorzystano bezradność ofiary (np. gdy była pod wpływem alkoholu), by móc zasądzić wyrok skazujący za gwałt. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli ktoś zechce kontaktu seksualnego z drugą osobą, która „nie jest aktywna lub wydaje się niezdecydowana, on lub ona musi upewnić się, że ta osoba ma [na to zbliżenie] ochotę”. Nowe prawo wprowadza pojęcie „gwałtu z zaniedbaniem” oraz „wykorzystania seksualnego z zaniedbaniem”, czyli sytuacji, w których sprawca nie zadbał o uzyskanie wyraźnej zgody drugiej strony na kontakt. Będzie za to grozić kara do czterech lat pozbawienia wolności.

Nowe prawo ma ambicję zmiany postaw i kultury. „Prawo spełnia też funkcję normatywną, czyli wyraża to, co jest lub nie jest dopuszczalne w społeczeństwie” – tłumaczy Katarina Bergehed ze szwedzkiego oddziału Amnesty International. I przypomina, że prawo z 1979 r., które zakazało bicia dzieci, zmieniło sposób, w jaki społeczeństwo postrzegało kary cielesne. Szwedzi liczą, że w tym przypadku stanie się tak samo.

Islandia

Pod koniec marca parlament Islandii uchwalił ustawę, która przenosi ciężar dowodu winy z osoby zgwałconej, która do tej pory musiała udowodnić, że nie wyraziła zgody na seks, na oskarżonego, który teraz musi udowodnić, że wyraźną zgodę otrzymał. Zgodnie z nowym prawem zgoda jest uznawana za ważną, gdy jest wyrażona z własnej woli. Nie zostanie uznana, jeśli wyrażona została pod wpływem groźby, przemocy, przymusem.

Islandzki parlament przyjął tę ustawę niemal jednomyślnie. Inicjatorem zmiany prawa był Jón Steindór Valdimarsson – poseł opozycyjnej partii Reform, która ma zaledwie czterech przedstawicieli w parlamencie. „Mam nadzieję, że pomoże to zapobiec kontaktom seksualnym bez zgody. Wierzę, że ta zmiana jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia przemocy seksualnej wobec kobiet” – mówił.

Niemcy

Ustawę określającą na nowo przestępstwo gwałtu Bundestag uchwalił ponad dwa lata temu. Zgodnie z poprzednimi przepisami zdefiniowanymi w art. 177 kodeksu karnego ofiary powinny były bronić się przed aktem stanowiącym gwałt. Wielu gwałcicieli unikało tym sposobem kar. Obecnie za gwałt jest uznawany stosunek wbrew woli kobiety. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia.