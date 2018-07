red. Polscy leśnicy zasługują na uznanie Dzień wołającego na puszczy

Borykamy się w Bieszczadach z wieloma niezależnymi zjawiskami: bo daleko do lekarza i wszelkich usług socjalno-bytowych, bo najdroższa benzyna, a najniższe płace itp. Do tego dotknęła nas w niespotykanej skali Natura 2000 i co za tym idzie demagogia ekoterrorystów i celebrytów na usługach organizacji ekologicznych. Zresztą problem terroryzmu ekologicznego jest szerszy i dziwi mnie, że elity polityczne poddają się tym, w większości fanatykom, dla których najlepiej, żeby energia była z niczego, żywność z kosmosu, kraj zamieniony w rezerwat. Jednym słowem skansen, w którym MY (ekolodzy) będziemy zarządzać, żyjąc szczęśliwie i dostatnio. Cały ten wstęp tylko po to, by pogratulować redakcji POLITYKI artykułu „Dzień wołającego na puszczy” (POLITYKA 28). To chyba pierwszy przypadek, że tak poczytne pismo pokazuje „drugą stronę medalu” i przedstawia prawdę o nieistniejącej „puszczy karpackiej” (…). Dzięki temu artykułowi jest szansa, że wreszcie dotrze do społeczeństwa istota gospodarki leśnej i trud pracy wielu poko

