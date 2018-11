Coraz więcej osadzonych w Gostyninie. Będzie bunt?

Państwo wrzuca tam osoby „prawdopodobnie” niebezpieczne – i ma problem z głowy. Odpowiedzialny za ośrodek wiceminister zdrowia Zbigniew Król wyszedł ze zorganizowanej przez Klinikę Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie konferencji na temat działania ustawy, którą powołano ośrodek.

Na konferencji zorganizowanej 8 listopada przedstawiono pierwsze od powstania ośrodka dane o jego funkcjonowaniu. Dane, które świadczą o tym, że ustawa, zamiast rozwiązywać problemy, generuje kolejne patologie. Tymczasem alarmistyczne wystąpienia rzecznika praw obywatelskich do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o sytuacji w ośrodku od trzech lat pozostają bez odpowiedzi. Państwo nie zbiera danych, nie monitoruje, jak działa, tak przecież kontrowersyjna z punktu widzenia praw człowieka, ustawa. Państwo się nie interesuje, czy uchwalone w 2013 r. przepisy się sprawdzają.

Minister wychodzi

Psychiatrzy i psychologowie, których wbrew ich woli zaprzęgnięto do procederu eliminowania z życia niesprecyzowanej kategorii osób potencjalnie niebezpiecznych, na konferencję 8 listopada zaprosili odpowiedzialne za ośrodek Ministerstwo Zdrowia, nieodpowiedzialne, ale będące autorem ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro RPO, więzienników, sędziów orzekających o umieszczeniu w Ośrodku, jego dyrektora, psychiatrę Ryszarda Wardeńskiego, policję – w ogóle wszystkich, którzy mają z ustawą do czynienia.

Z Ministerstwa Sprawiedliwości nie przyszedł nikt. Z Ministerstwa Zdrowia pojawił się wiceminister Zbigniew Król, formalnie odpowiedzialny za działanie ustawy, w tym za ośrodek. W programie przewidziano jego wystąpienie pod tytułem „Aktualne działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz KOZZD [skrót nazwy ośrodka]”. Bardzo na nie czekano, bo do tej pory ministerstwo żadnych planów nie przedstawiło. Nie udało się nawet doprowadzić do spotkania wszystkich zainteresowanych.

Król poinformował uczestników konferencji, że „od roku próbujemy przekonać, że inwestycja w nowy ośrodek jest konieczna”. Wyraził nadzieję, że „w ciągu trzech lat substancja lokalowa powinna się zmienić”. Nadzieję nie wiadomo na czym opartą, bo sformułowanie „próbujemy przekonać” pokazuje raczej, że sytuacja jest beznadziejna. Dalej powiedział, że należy zmienić prawo. Nie sprecyzował, w jakim kierunku, ale ponieważ powiedział, iż uwięzionych w ośrodku „nie chce nazywać pacjentami”, można wnioskować, że chce, by ośrodek przestał podlegać resortowi zdrowia i poszedł pod Ministerstwo Sprawiedliwości, które go wymyśliło. Co jest zresztą postulatem także psychiatrów. Na koniec tej krótkiej informacji o „działaniach ministerstwa” powiedział, że się cieszy z tej konferencji, bo będzie na pewno bardzo owocna i da materiał, nad którym będzie można dalej dyskutować. I wyszedł, unikając zadawania mu pytań.

Tymczasem w ośrodku sytuacja staje się wręcz niebezpieczna. Przeludnienie, jakie 10 lat temu mieliśmy w więzieniach, jest niczym w porównaniu z sytuacją w Gostyninie. Jak pisaliśmy w POLITYCE, uwięzieni mieszkają po 8–10 osób w pierwotnie jednoosobowych pokojach, mają godzinę spaceru dziennie i praktycznie żadnych zajęć. Oprócz terapii, na którą nie chodzą, bo nie widzą sensu, skoro nie ma ona wpływu na odzyskanie wolności. Ich prawa zależą wyłącznie od dyrektora i personelu. Ustawa o tych prawach milczy, koncentrując się na środkach przymusu bezpośredniego, jakich można używać w stosunku do „pacjentów” (m.in. pasów obezwładniających, kajdanek, pałki i ręcznego miotacza substancji obezwładniających). Pisaliśmy, że nie mają przepustek, że nie mogą nawet pod konwojem pojechać na pogrzeb członka najbliższej rodziny. W tej chwili w ośrodku są już 62 osoby: o trzy więcej niż przed trzema tygodniami.

Ośrodek pierwotnie pomyślany był dla kilku–kilkunastu osób skazanych w latach 80. na karę śmierci, zamienioną amnestią z 1989 r. na 25 lat więzienia, stał się „czarną dziurą”, do której wrzuca się skazanych po zakończeniu odbywania kary. „Czarna dziura” – to sformułowanie używane dla nielegalnych więzień CIA, gdzie przetrzymywano osoby podejrzewane o terroryzm, którym owego terroryzmu nie dawało się udowodnić. Tak jak nie da się udowodnić, że umieszczeni w Gostyninie po latach odbytej kary, w trakcie której byli – a przynajmniej powinni byli być – poddani działaniom psychokorekcyjnym rzeczywiście znowu popełnią przestępstwo. Największą „czarną dziurą” jest więzienie Guantanamo. Tyle że tam więźniów nie przybywa, a część zwolniono. W Gostyninie jest odwrotnie: co roku przybywa kilkanaście osób, a nikt nie wychodzi. Mimo że w uzasadnieniu do ustawy powołującej ośrodek w 2013 r. rząd (Ministerstwo Sprawiedliwości) pisał, że ma on służyć „terapii, zaś miernikiem tego celu jest liczba sprawców, którzy po odbyciu terapii opuszczą ośrodek”.

Dozór skuteczny. Więc po co zamknięcie?

Dlaczego uwięzieni nie są zwalniani? Dyrektor skierował pięć wniosków o to do Sądu Okręgowego w Płocku. Wniosków umotywowanych przez psychologa, seksuologa i psychiatrę, którzy tam pracują. Sąd rozpatrzył je negatywnie. Na konferencji o tym, jak rozpatruje się te wnioski, mówiły dwie sędzie z tego sądu Janina Jankowska i Emilia Dolińska. Pochwaliły się, że właśnie jeden wniosek załatwiono pozytywnie (prokuratura się odwołuje). Ale odpowiedzialnością za to, że pozostałe zostały odrzucone, obarczyły biegłych, którzy wnioski opiniowali negatywnie. – Sąd nie ma wpływu na opinie biegłych – mówiła Dolińska. – Każdy pacjent ma pełnomocnika z urzędu, dbamy o to. Przesłuchujemy pacjenta, wyjaśniamy wszystkie okoliczności.

Ten jeden pozytywnie rozpatrzony wniosek sąd badał półtora roku. Sędzia Dolińska: – Bierzemy pod uwagę czyn, za który pacjent był skazany, terapię, jaką przeszedł w ośrodku, i plany na przyszłość. W przypadku tej pozytywnej opinii pacjent ma oparcie w rodzinie, ofiara utrzymuje z nim kontakt i nie obawia się go. Nałożyliśmy obowiązek dalszej terapii antyalkoholowej.

Tak więc niewiele się wyjaśniło i hipoteza, że „pacjenci” nie są zwalniani, bo biegli i sąd boją się wziąć na siebie odpowiedzialność, w razie gdyby zwolniony jednak znowu kogoś skrzywdził, pozostaje aktualna. Tym bardziej że nie ma standardów oceny, czy i w jakim stopniu jest prawdopodobne, że dana osoba popełni przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej.

Próbuje się te standardy konstruować. Jednak z tego, co mówiły psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, uważana za guru od „osobowości dyssocjalnej”, i Agnieszka Walento-Nowacka, psychiatra z Oddziału Psychiatrii Sądowej w Strogardzie Gdańskim, można wykorzystać istniejące kwestionariusze dotyczące przeszłości, teraźniejszości, planów pacjenta i jego sytuacji życiowej, i sumować punkty, ale tak w diagnozie, jak w prognozie trzeba to przefiltrować przez własną intuicję i doświadczenie. A doświadczenia w ocenie „stopnia prawdopodobieństwa niebezpieczeństwa” biegli najczęściej nie mają.

A jak sobie radzą dyrektorzy więzień, którzy kierują wnioski o umieszczenie więźniów kończących karę w ośrodku? Dyrektor więzienia w Sztumie płk. Jan Morozowski i szefowa tamtejszego oddziału terapeutycznego we wniosku do sądu piszą, że „nie można wykluczyć prawdopodobieństwa stwarzania niebezpieczeństwa”. To może tłumaczyć, dlaczego znalazły się w nim zamiast planowanych kilkunastu 62 osoby, a spodziewane jest drugie tyle. Bo w stosunku do kogo „można wykluczyć”, że w jakiejś ekstremalnej sytuacji np. kogoś nie zabije? Podobnie jest zresztą z „zaburzeniami psychicznymi”, które mogą być podstawą takiego wniosku do sądu. – Nie ma ludzi nieprzejawiających zaburzeń psychicznych, są tylko niezdiagnozowani lub źle zdiagnozowani – mówił organizator konferencji, kierujący Kliniką Psychiatrii Sądowej prof. Janusz Heitzman.

Zdaniem prof. Moniki Płatek, która w ramach Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej udziela pomocy prawnej pacjentom i zna sytuację większości z nich, uznaniowość kwalifikowania do osadzenia w ośrodku powoduje, że trafiło tam niepokojąco wiele osób homoseksualnych, których przestępstwo nie miało związku z przestępstwami seksualnymi.

Jak się okazuje, większość uwięzionych w Gostyninie trafiła tam z wolności. Byli na niej tygodnie, miesiące, a rekordzista – rok. I nic złego nie zrobili. W tym czasie sądowe młyny mieliły wnioski dyrektorów więzień o zamknięcie ich w Gostyninie. Wyszło im, że zamknąć trzeba. Mimo że pozytywnie przeszli test normalnego życia.

Alternatywą dla zamknięcia w ośrodku jest dozór policyjny (notabene tańszy). Z tego, co mówiła szefowa Oddziału Terapeutycznego ze Sztumu, wynika, że ten nadzór jest bardzo skuteczny: od 2014 r. żaden z byłych skazanych, wobec których sąd orzekł nie ośrodek, a nadzór właśnie, nie powrócił do przestępstwa. Taki nadzór połączony jest z obowiązkiem terapii na wolności. I ci, na których został nałożony, się z niego wywiązują. Być może dlatego, że boją się trafić do Gostynina. Ci, którzy są już w Gostyninie – nie mają takiej motywacji, skoro poddanie się terapii nie otwiera im drogi na wolność.

Dyrektor ośrodka Ryszard Wardeński przyznawał, że pacjenci motywacji do terapii nie mają. A terapia, która miała być nastawiona na pracę z problemami, jakie doprowadziły do przestępstwa, jak uzależnienie czy zaburzenie preferencji seksualnych, w praktyce nastawiona jest na łagodzenie frustracji, agresji i depresji spowodowanych pobytem w ośrodku. Czyli: osadzenie w ośrodku powoduje, że mamy dwa problemy zamiast jednego.