Dlaczego manekiny żyją coraz krócej

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Manekiny mają chyba szczęśliwe życie, zawsze takie uśmiechnięte. MAŁGORZATA MILEWSKA-MALINOWSKA: – Niech im pan nie zazdrości, to jest ciężka harówka. Na manekinach wiszą nie tylko ubrania, ale ogromne obowiązki. To one mają nas zachęcić, żebyśmy kupili sobie kolejną spódnicę, jeszcze jeden sweterek. Są naszymi doradcami modowymi, kreatorami gustów i trendów. I tym można się tak zmęczyć? AGNIESZKA PLISZKA: – Większość klientów ma już kilka sweterków i niejedną spódnicę. A jednak kupują następne. I to z wydatną pomocą manekinów. MMM: – Najlepiej świadczy o tym fakt, że średnia życia manekina drastycznie się w ostatnich latach skróciła. Ile żyje manekin? AP: – Kiedyś manekiny kupowane były na lata. Dziś, pomimo że są wykonywane z coraz lepszych materiałów, starzeją się dużo szybciej. Nawet drobne uszkodzenie powoduje, że muszą zniknąć ze sklepu. Mózg klienta może tego nie rejestrować świadomie, ale podświadomie dostaje sygnał, że z tym sklepem coś jest nie tak. MMM: – Manekiny szybko się też nudzą. W branży odzieżowej czas płynie dużo szybciej niż w każdej innej. Francuski filozof Paul Virilio twierdził, że przyspieszenie świata będzie największym wyzwaniem naszych czasów. MMM: – Wygląda na to, że miał rację. AP: – Dawno temu w branży były dwa sezony. Później już cztery kolekcje na jeden rok. Dziś topowe marki nową kolekcję wprowadzają co dwa tygodnie. Z taką częstotliwością są też przebierane manekiny w sklepach. Czasem nawet częściej, w zależności od tego, jaki status ma sklep. Jeśli zlokalizowany jest w modnym i prestiżowym miejscu, to znacznie częściej. A kiedyś? AP: – Kiedyś przebierane były znacznie rzadziej. Nie było zresztą potrzeby tego robić, bo w ramach jednej kolekcji nie było wprowadzanych tyle subkolekcji. A po co jest ich tyle? MMM: – Żebyśmy kupowali coraz więcej. Przecież sukienka sprzed dwóch miesięcy jest już niemodna. Rzeczy już się nie naprawia. Rzeczy się wyrzuca i kupuje nowe. Widziałem już metki z oznaczeniem nie prać. Czyli co – użyć i wyrzucić? MMM: – To się wpisuje w model współczesnego świata, w którym wszystko jest ulotne, jednorazowe. Ciągle nowe kolekcje dają nam namiastkę poczucia, że nadążamy za jakimś trendem. AP: – Ja to nazywam efektem socjalmediów, gdzie news żyje kilka minut. Jeden wpis przykrywa kolejny. Rzeczy ważne mieszają się z tymi kompletnie banalnymi. Tak żyjemy. Branża odzieżowa podąża za tą modą. Podąża czy ją kreuje? MMM: – To jest pytanie z serii, co było pierwsze: jajko czy kura? Słyszałem, że jedna z sieci, żeby przyspieszyć produkcję, zaczęła zatrudniać szwaczki na statkach wiozących materiały z Chin. W tej sytuacji trudno mówić, że to branża podlega trendom. MMM: – Obserwując polskie sieci, można zauważyć, że uczestniczą w tej gonitwie, bo takie są prawa rynku. I albo się dostosujesz, albo zginiesz. AP: – Między innymi dlatego manekiny żyją trzy razy krócej niż kiedyś. A może żyją krócej, bo są coraz chudsze? MMM: – Dotyka pan delikatnego dla branży problemu. Większość modeli funkcjonujących na rynku ma wyidealizowane sylwetki i proporcje. Nie ma takich ludzi albo jest ich niewielu. Nie znaczy to, że bezwolnie poddajemy się tym trendom. Dla naszych klientów stworzyliśmy kilka różnych kobiecych sylwetek. Nie drastycznie wyszczuplone, ale bardziej pełne. Zrobiliście manekiny grubaski? MMM: – Nie grubaski, ale sylwetki normalnych zdrowych kobiet. Bazowaliśmy na różnych typach kobiecych sylwetek: jabłko, gruszka, klepsydra, rożek. I jak zareagował na to rynek? AP: – Właściwie nie zareagował. Tłumaczymy to sobie tak, że wyprzedziliśmy trendy. MMM: – Paradoks polega na tym, że od lat klienci kręcili nosem, że manekiny są za chude. Ale po poszerzeniu oferty o te bardziej kobiece manekiny mało kto zdecydował się je kupować. Feministki od lat walczą z anorektycznymi modelkami i za chudymi manekinami i co? Nic? MMM: – Mają pewne sukcesy. Kilka lat temu na rynek weszła kolekcja jednego z europejskich producentów w rozmiarze zero. Bardzo wysokie, bo ponaddwumetrowe, ale o proporcjach dzieci. Właściwie pozbawione bioder. Sylwetka wysmuklona aż do przesady. Jedna z polskich sieci kupiła te manekiny, ale były takie protesty, że wycofano je ze sklepów. AP: – Powiedzmy, że ruchom kobiecym udało się wyeliminować ekstremum. Ale nie przebiły się żądania, żeby manekiny odwzorowywały sylwetkę przeciętnego, a nie tego idealnego człowieka. MMM: – Kiedy zaczynałam pracę w branży, sylwetki manekinów były bardziej kobiece. No i rozmiarówka była zdecydowanie większa. Typowy manekin był w rozmiarze 36. AP: – Zdarzało się, że zamawiano manekiny w rozmiarze 38. Ale już wtedy mówiło się, że to są grubaski. Dziś rozmiar 36 noszą nastolatki. MMM: – W tym rozmiarze już mało kto zamawia. Obecnie większość sprzedawanych manekinów jest w rozmiarze 34. A i te w większym rozmiarze zostały odchudzone o jakieś dobre 10 kilo, bo są bardziej wydłużone. Czy są jakieś manekiny, które jednak tyją? MMM: – Nie tyle tyją, co nabierają masy mięśniowej. Mamy całą linię manekinów sportowych, które pokazują pięknie ukształtowane ciało. AP: – To są manekiny do zadań specjalnych. Każda sieć stawia już na strefę fitness. To jest ogromna przestrzeń rynku do zagospodarowania. Faceci przecież tak nie wyglądają. AP: – To jest wzorzec. Ma pan do niego dążyć. MMM: – Oczywiście to też jest pewna… …iluzja? MMM: – Powiedzmy wizja artystyczna. Kulturowa presja na wygląd u mężczyzn jest mniejsza. Inaczej też kupują. Sklepy są robione pod kobiety. To zresztą świetnie widać po naszych zamówieniach. 75 proc. sprzedawanych manekinów to te kobiece. Z roku na rok sprzedaż manekinów rośnie. Dlaczego? MMM: – Z badań wynika, że witryna sklepowa ma trzy sekundy na przyciągnięcie klienta i zachęcenie go do wejścia. Dlatego powstał nawet odrębny zawód Visual Merchandiser, którego zadaniem jest właśnie kreowanie wizualnej atrakcyjności sklepów. To oni budują całe skomplikowane systemy, które mają nas zachęcić najpierw do wejścia, a później do zakupów. AP: – W branży latami pokutowało przekonanie, że jeśli uda się zachęcić klienta do wejścia do sklepu, to już właściwie go mamy. Teraz to już jednak nie działa. Konkurencja jest tak silna, że klient szybko się nudzi i ma tendencję do surfowania po sklepach. Dlatego wewnątrz salonu też trzeba mu dostarczać dalszych bodźców. Stąd manekiny w środku, choć wcześniej było ich tam niewiele. I wszystko to, żeby nam wcisnąć więcej ubrań? AP: – Zakupy już dawno nie służą temu, żeby jedną starą rzecz zastąpić nową. Kupowanie spełnia wiele funkcji społecznych. Pomijając napędzanie gospodarki, ma również funkcję terapeutyczną. Nigdy nie zdarzyło się panu pójść na zakupy po ciężkim dniu, chociaż trudno powiedzieć, że poszedł pan kupić coś konkretnego? Przyjmijmy, że co najmniej raz mi się to zdarzyło. AP: – Wielu klientów działa pod wpływem takich impulsów. Chodzą po sklepach. Czegoś szukają. I tu zaczyna się rola manekinów, które właściwie zrewolucjonizowały sprzedaż. Nie tylko niesamowicie ją przyspieszyły, ale na dodatek spakietowały. Na manekinie klienci dostają gotową wizję „siebie”. Propozycję ubioru, począwszy od sukienki przez buty i dodatki. MMM: – Nie wszyscy mają tyle wyobraźni, żeby samemu skomponować sobie swój wygląd. Kiedy towar wisiał tylko na wieszakach, trudno było sobie wizualizować, jak to razem będzie wyglądało. Dziś wiele klientek korzysta z tych podpowiedzi. Kupują całe gotowe zestawy. Dlatego kilka lat temu manekiny weszły do środka sklepu. Wcześniej były raczej na witrynach. I pojedyncze w salonach. Teraz tworzone są całe wyspy z manekinami. A z tym przyspieszeniem sprzedaży o co chodzi? MMM: – Klienci coraz częściej kupują bez przymierzania. Patrzą, w co ubrano manekina, podoba im się, jak wygląda. Mniej więcej wiedzą, jaką mają rozmiarówkę w danej sieci. W większości sklepów można oddawać rzeczy bez problemów, więc kupują bez tracenia czasu na przymierzanie. Szybciej, wygodniej. AP:

