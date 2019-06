Tak piją Polacy

Krzysztof Brzózka, odwołany właśnie szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o tym, jak piją Polacy i dlaczego tak dużo.

„To nie jest przypadek, że w Polsce nie ma prawnej definicji piwa. Gdyby była, to nie wszystko, co dziś kupujemy z etykietą piwo, dalej spełniałoby kryteria.”

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Ile litrów czystego alkoholu wypijali Polacy, kiedy 12 lat temu zostawał pan szefem PARPA?

KRZYSZTOF BRZÓZKA: – Prawie osiem litrów na osobę.

A dziś ile wypijają?

Niespełna 11 litrów.

Wzrost o prawie 30 proc. To może mieli rację, że pana zwolnili?

Nie zwolnili mnie za to, że nic nie robiłem. Tylko za to, że chciałem robić za dużo.

I tak panu powiedzieli?

Informując o decyzji o odwołaniu mnie z funkcji, minister zdrowia użył formuły, że „utracił do mnie zaufanie”.