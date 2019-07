Od siedmiu lat dróżnik spod Szczekocin szuka samobójczych okazji, by wymierzyć sobie karę za 16 cudzych śmierci. Sąd domaga się swojej.

Po tylu latach od tamtych wydarzeń, najtragiczniejszych w powojennej historii kolei i w życiu Andrzeja N., żona już wie, kiedy on chowa po kieszeniach sznurki, chcąc ze sobą skończyć. Kręci się wówczas po domu nienaturalnie pobudzony, po czym znika pod byle pretekstem.

Wtedy Krystyna odrywa się od prac kuchennych i biega po zakamarkach podwórka, by zdążyć przed katastrofą. On schowany w obórce już mocuje pętlę na haku, nie mogąc się pogodzić z tym, co zaszło 3 marca 2012 r. 16 pasażerów składów, które roztargniony puścił prosto na siebie, nie zdążyło przed śmiercią nawet mrugnąć okiem.