Przypadków zakatowanych dzieci będzie przybywać

Martyna Bunda

Interesuje się tematami z pogranicza reportażu i publicystyki. W „Polityce” od 2004 r., przez kilka lat kierowała działem Kraj. Dwukrotna laureatka polskich edycji europejskiego konkursu „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”. Nominowana do polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej w kategorii prasowej. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grand Press. Za debiutancką powieść „Nieczułość” otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia”, a także nominację do m.in. Nagrody Literackiej „Nike”.