500 plus na pierwsze dziecko. Pytania i odpowiedzi

Program 500 plus to 6 tys. zł rocznego wsparcia na jedno dziecko – podkreśla rząd.

Kogo obejmie rozszerzony program 500 plus

Od 1 lipca 2019 r. program 500 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Co się jeszcze zmieni? Świadczenie otrzymają także dzieci umieszczone w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci objętych tym świadczeniem. Po zmianach dostęp do programu 500 plus będzie miało w sumie ok. 6,8 mln dzieci.

Jak składać wnioski o 500 plus

Wnioski można składać online od 1 lipca różnymi drogami: poprzez bankowość elektroniczną, portal empatia.mrpips.gov.pl lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Nowy formularz wniosku ma uproszczoną formę. Po pierwsze dlatego, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji materialnej. Po drugie, od teraz prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Zmieni się także forma doręczania decyzji o przyznaniu 500 plus. Zamiast listu poleconego będzie to e-mail.

Co zrobić, by otrzymać wyrównanie za dwa wakacyjne miesiące

Żeby 500 plus zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca, rodzice dzieci, które do 30 czerwca nie pobierały tego świadczenia, muszą złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania.

Jak pisaliśmy już w maju, dzięki wyrównaniu za dwa wakacyjne miesiące rodzice na jesieni (tuż przed wyborami) dostaną na pierwsze dziecko 1500 zł.

Kiedy pierwsze wypłaty 500 plus

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec–sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Czy wnioski na pierwsze i kolejne dzieci można składać razem

Odpowiedź brzmi – tak. Rodzice, którym przyznano 500 plus na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., muszą od 1 lipca 2019 r. złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Według nowych zasad otrzymają 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Kto otrzyma świadczenie, jeśli rodzice są po rozwodzie?

Wtedy świadczenie otrzymuje ten z rodziców, który mieszka z dzieckiem i je utrzymuje. Kiedy oboje rodzice sprawują opiekę naprzemienną, każde z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie o wartości połowy wysokości świadczenia, czyli 250 zł miesięcznie.

Na jak długo przyznaje się 500 plus?

Wyjątkowo od 1 lipca 2019 r. przyznanie 500 plus będzie dotyczyć wydłużonego okresu, aż do 31 maja 2021 r. Czyli 23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 r.

