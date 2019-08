Nurkowanie ekstremalne

Rozmowa z Krzysztofem Starnawskim, polskim odkrywcą i sportowcem ekstremalnym.

„Pierwsze pytanie do nieznajomego nurka jest o liczbę nurkowań, zaraz potem o najgłębsze zejście, chociaż głębokość nie stanowi o wyjątkowości, trudności i pięknie nurkowania.”

AGNIESZKA SOWA: – Tragiczna śmierć Sebastiana Marczewskiego w jeziorze Garda to już trzeci śmiertelny wypadek polskich nurków próbujących pobić rekord świata w ciągu ostatnich trzech lat.

KRZYSZTOF STARNAWSKI: – Na dziewięciu polskich rekordzistów, których znałem, sześciu zginęło podczas bicia rekordów głębokości. Jeden trafił do szpitala na leczenie hiperbaryczne. Tylko dwóch zakończyło swoje głębokie nurkowania rekordowe bez szwanku. Nie znam innego narodu poza Polakami, w którym byłoby tylu chętnych do bicia rekordów głębokości.