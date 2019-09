Fałszywy ksiądz kontra prawdziwa ateistka

Historia

Historia, jakiej nie znacie: Co mają wspólnego rowery i feminizm

Znane powiedzonko głosi, że wszystkiemu (co złe i związane z postępem) winni są „Żydzi, masoni i cykliści”. Dziś używa się go, by wykazać absurdalność spiskowych teorii. Choć akurat cykliści (i cyklistki) mieli swój udział w rewolucyjnych zmianach obyczajowych i politycznych, demolujących świat Zachodu na przełomie XIX i XX w.