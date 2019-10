Stylizacje, prostowania, opalania, henny, depilacje oraz manikiury. Nowy rok szkolny to dla nastolatek nie lada wyzwanie.

Hybrydowy manikiur, henna czy depilacja woskiem to wręcz standardowe prośby wśród 15-, a nawet 14-latek, ale przybywa też przypadków ekstremalnych.

Marysia, 16-latka, od września uczennica pierwszej klasy jednego z warszawskich liceów, w nową szkołę postanowiła wejść z pewnością siebie. Akurat jej się przydał urodzinowy prezent od rodziców – keratynowe prostowanie włosów. Zabieg wykonywany u fryzjera, dziewięć stów, tanio nie było, ale efekt jest łał. Fryzura idealna, żadnych loczków (Marysia ich nienawidzi), no i nie musi wreszcie od samego rana grzać w łazience prostownicy. Robiła to już na początku gimnazjum, taką potajemnie kupioną, dołączoną do szamponu z Rossmanna, bo rodzice nie zgadzali się, żeby 13-latka prostowała sobie włosy.