Nowy zawód – petsitter

Petsitting na początku egzotyczny, powoli oswajany, coraz śmielej wkracza na polski rynek. Okazuje się, że głaskanie kota lub wyprowadzanie psa może być źródłem utrzymania.

Petsitter jest niemal jak niania, lecz nie zajmuje się dzieckiem, tylko zwierzakiem. Nawet nazwa powstała od angielskiego babysitter. Agnieszka Zygmunt na co dzień jest redaktorką. Zajmowanie się zwierzętami jest dla niej przyjemnością i czasem też dodatkiem finansowym. Zaczęło się od miłości do kotów, z której wśród znajomych była powszechnie znana. Kiedy wyjeżdżali, powierzali swoje koty pod opiekę Agnieszce. Potem zgłaszali się do niej znajomi znajomych, i tak to się zaczęło. Teraz dorywczo opiekuje się kotami.