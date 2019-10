Bałtów: polityczny spór z dinozaurami w tle

W Bałtowie coraz trudniej zdecydować, co daje więcej rozrywki – lokalna polityka czy JuraPark.

Jeśli chodzi o mieszkańców Bałtowa, to paleontologowi dr. Gerardowi Gierlińskiemu łatwiej wypowiadać się o tych, którzy zamieszkiwali to miejsce 150 mln lat temu. Wtedy relacje sąsiedzkie były łatwiejsze do opisania. Większy zjadał mniejszego. Dziś w Bałtowie mniejsi zasadzili się na większego.

Do Bałtowa Gierliński przyjechał w 2001 r. w poszukiwaniu śladów allozaura. Przy okazji znalazł społeczność, która własnymi siłami zaczęła wydobywać się z 36-proc. bezrobocia i strukturalnej zapaści.