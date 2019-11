Poszukiwacze żydowskich mogił

Wygląda to tak: polem, lasem idzie brodaty mężczyzna z georadarem, szuka żydowskich grobów.

Groby zamordowanych Żydów budzą w ludziach niepokój. To symboliczne „niedomknięte groby” – warto je zamknąć, żeby przestały straszyć.

To Aleksander Schwarz, warszawiak, specjalista prawa żydowskiego (Halachy) w dziedzinie cmentarzy i pochówków. Jego chodzenie z georadarem to jeden z etapów poszukiwań. Najpierw musiał być mail lub telefon do fundacji Zapomniane od kogoś wiedzącego – ktoś wskazywał, gdzie w jego okolicy zabito w wojnę Żydów. Miejsce leżało w sąsiedzkim milczeniu blisko 80 lat i zapadło się głęboko pod ziemię. Teraz, decyzją dzwoniącego, nadszedł czas mówić.

Miejsca

Takich miejsc (według szacunków fundacji) tylko we wschodniej Polsce jest ponad tysiąc.