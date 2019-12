Ból, wstyd, że ich bliski targnął się na życie, poczucie winy, że mogli przeoczyć jakiś ważny sygnał. Jak można pomóc tym, którzy zostają?

Oglądali telewizję, gdy Rafał, najstarszy z trzech synów Olgi i Marka (wtedy nie miał jeszcze 21 lat), powiedział, że idzie się kąpać. Trochę to trwało. Najmłodszy 9-letni Tomek chciał do łazienki. Ale Rafał nie wychodził i się nie odzywał. – Wołaliśmy go, waliliśmy w drzwi i nic, cisza – relacjonuje Olga. – Mąż wyważył drzwi. A syn wisiał na drążku do podciągania, na sznurówce. Nagi. Wanna napełniona wodą. Może nie chciał się zabić? No bo po co by się rozbierał?