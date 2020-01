Polak w górach

Rozpoczął się feryjny najazd Polaków na polskie góry. Potwierdzi się zapewne coraz oczywistsza z roku na rok obserwacja, że gór mamy mało, zaś Polaków objawiających ich umiłowanie przybywa. Nomen omen – lawinowo.

W sezonie 2015/16 sprzedano 550 tys. biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, w 2018/19 – 730 tys. 28-tysięczne Zakopane odwiedza co roku około miliona osób, a są dni, kiedy w Tatrach jednocześnie przebywa 40 tys. turystów, wliczając w to i zaprawionych górołazów, i tych, którzy zaliczą bez mała obowiązkową, patriotycznym obowiązkiem dyktowaną pielgrzymkę do Morskiego Oka. Fasiągiem, oczywiście. Na piwo, rzecz jasna.

W zasadzie Polak lubi zimą pojechać tam, gdzie wszyscy, czyli – wedle rankingu TOP5 (portal Noclegi.