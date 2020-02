Mecenas Karolina Kuszlewicz, rzeczniczka ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym, autorka książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik”, o wpisaniu braci mniejszych do konstytucji i starciu z biznesem żyjącym z wykorzystywania zwierząt.

AGNIESZKA SOWA: – Olga Tokarczuk twierdzi, że już czas najwyższy wpisać zwierzęta do konstytucji.

KAROLINA KUSZLEWICZ: – Bardzo mnie te słowa ucieszyły. W książce poświęciłam cały rozdział konstytucjonalizacji zwierząt. To nie mrzonka, to jest autentycznie możliwe, prawnie i systemowo. Indie wpisały do swojej konstytucji współczucie dla istot żyjących. Niemcy w artykule 20a ustawy zasadniczej zapisali, że państwo zapewnia ochronę naturalnych warunków życia zwierząt.