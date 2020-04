Upadają mity. Wirus okazał się bombą mentalną

Nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, dla których wirus jest niebezpieczny. Rozum nie może tego ogarnąć. Będziemy więc musieli tę wiedzę wyprzeć – mówi psycholog Paweł Droździak.

KRYSTYNA ROMANOWSKA: – Sprzeczne symulacje i statystyki, niepewność ekonomiczna. Co się właściwie dzieje? Pan coś z tego rozumie?

PAWEŁ DROŹDZIAK: – Wiele osób doświadcza tej sytuacji jako nierealnej. Czasem dlatego, że wywołuje duży lęk i pojawiają się typowe obrony: zaprzeczenie, wykluczenie, dysocjacja. Tak się dzieje, kiedy coś jest zbyt bolesne. Zaprzeczamy, mówiąc: „to nieprawda”. Albo wykluczamy. W umyśle tworzy się w tym miejscu czarna dziura, nie ma już nawet „tego”, które ma być nieprawdą. Nie da się po prostu o tym myśleć. Wykluczenie jest czymś o wiele bardziej radykalnym niż zaprzeczenie albo wyparcie. Możemy też zareagować dysocjacją: mamy wrażenie, że coś dzieje się jakby „nie nam”. We śnie, przez szybę, „komuś innemu”.

Ludzie mówią: mam wrażenie, że to sen.

Przeżyciem dominującym bywa nie lęk, a właśnie dziwaczność. Ale jest i głębsze zjawisko. Widzimy, że wirus okazał się bombą mentalną. Nie da się ustalić jednoznacznie, na ile jest groźny, jakie zabezpieczenia są racjonalne, a które tylko sytuację pogorszą. Nie da się ustalić, ile jest ofiar. Zakazy wzajemnie się wykluczają, ludzie są zdezorientowani: jeden chce chodzić do kościoła, drugi do lasu, obaj się sobie dziwią. Maseczki pomagają czy nie? I które? Nie da się porozumieć w żadnej sprawie.

W warunkach w miarę normalnych ludzie uzgadniają wspólne „jedno”, o którym się nie dyskutuje. Coś, czego się nie kwestionuje, bo jest zbyt oczywiste. Tu mamy epidemię filmów w internecie i jeśli zbierze się wszystkie prognozy i pomysły z różnych krajów, żądania różnych opcji politycznych i religijnych, to okazuje się, że żadna wspólna rzeczywistość nie istnieje. Znikła. Mamy wieżę Babel.

Czytaj też: Czego się o sobie dowiedzieliśmy po kilku tygodniach izolacji

Co jest tak wyjątkowego w tej sytuacji, że nie można ustalić czegoś, co jest pewne na 100 proc.?

Sytuacja dotknęła kilku mitów, którymi żyliśmy i które były dla nas wspólne. Jednego bardzo ważnego mitu przede wszystkim. Powiem potem, o jaki chodzi.

Jeśli umiera mit, społeczność nagle nie ma już wspólnych pojęć i gorączkowo odtwarza zaklęcia, mantry, melorecytacje, które stają się zastępczą formą myślenia. Mówiąc wprost: ponieważ nie da się o sytuacji nic sensownego pomyśleć, mówi się to, co zawsze, tylko szybciej i więcej. Stało się coś nieoczekiwanego, ale nie zmieniło to niczyjej opinii o świecie. Lewica jest jeszcze bardziej lewicowa, wolnorynkowcy są jeszcze bardziej wolnorynkowi, antyszczepionkowcy jeszcze bardziej podejrzliwi, scjentyści jeszcze bardziej naukowi, wierzący jeszcze mocniej wierzą, bo wreszcie mają dowód, a niewierzący jeszcze wyraźniej widzą, jak bardzo wiara jest bez sensu.

Wszyscy wskazują triumfalnie, że to, co się stało, dowodzi dokładnie tego, co głosili zawsze.

I mówią to, co zawsze, tylko więcej, większymi literami, przekonując o swojej prawdzie. Nie da się ustalić jakiejkolwiek wspólnej realności, więc kto miał jakieś swoje zaklęcia czy pacierze – dochód podstawowy, wolny rynek, Bóg, Żydzi, techniki relaksacyjne czy jedność narodu – to się teraz tego chwyta i krzyczy: „a nie mówiłem?”.

Jest taki mem. Portret Zygmunta Freuda i podpis: „Zostań w domu, dopóki nie zrozumiesz”. Co właściwie mamy zrozumieć?

Najpierw pomniejszy mit o całkowitym kierowaniu swoim życiem i mocy kreowania siebie takimi, jakimi siebie wymyślimy. Jak w każdym micie jest w nim trochę prawdy. Kto pracuje, ma wyniki częściej niż ten, kto nie pracuje. Ale oto przychodzi katastrofa i okazuje się, że ci, którzy pracowali ciężko, mają więcej do stracenia i boją się bardziej niż ci, którzy do stracenia nie mają zbyt wiele.

Kto próbował rzeczywistość kontrolować, aktywnie na nią wpływać, czuje się teraz fatalnie, bo wpływać nie może. Nie może robić tego, w czym jest dobry. Kto płynął z prądem – czuje mniejszy niepokój, a nawet ulgę, bo nagle się okazuje, że jego cechy wcale nie są aż taką wadą. Kto ma konto, boi się, że mu na nie wejdą. Kto nie ma nic, ten się tym nie przejmuje, a może nawet w skrytości się cieszy.

Lubię nawiązywać do filmu „Melancholia” Larsa von Triera, bo on pokazuje ten mechanizm. Widać tam osobę w bardzo złym stanie psychicznym. U niej nic nie działa, a dookoła świat biegnie. Kiedy cała planeta zostanie rozbita przez kosmiczną katastrofę, wszelkie idee sprawczości, wyobrażenia o sensownych działaniach stają się nic niewarte. I wtedy stan tej osoby się poprawia. Mity całej reszty upadły, ale jej opowieść na te czasy jest idealna. Nic się nie da zrobić. Ona całe życie była tego zdania, więc wreszcie czuje się kompetentna. Dla reszty to nie do zniesienia.

Czytaj też: Wszędzie pełno informacji o wirusie. Gdzie czają sie pułapki?

Upadł też mit odwagi amerykańskiej floty morskiej. I nietykalności brytyjskiego premiera.

Upadanie mitów, fantazji bywa bardzo spektakularne. Lotniskowiec to symbol absolutnej potęgi. Reaktor atomowy, samoloty, technologia. Na pokładzie pojawił się wirus i załoga zaczęła chorować. Dowódca pisał do przełożonych z prośbą o ewakuację – nikt nie chciał z nim rozmawiać. Wyłączyć lotniskowiec? Przecież one miały być wieczne. Niepokonane.

Wyobrażenie, że trzeba ewakuować załogę z tak potężnej pływającej twierdzy z powodu zarazka, czegoś, co się kojarzy z wielkomiejskim nadwrażliwcem chodzącym w „maseczce”? To było nie do przejścia. Dowództwo uprzejmie udawało, że nie słyszy. Dowódca okrętu napisał list w tej sprawie z pominięciem drogi służbowej. Trump zażądał zdegradowania go. Nie mógł znieść myśli o pokonaniu lotniskowca przez wirusa.

Podobnie z Borisem Johnsonem, który wylądował na OIOM-ie. Obaj przywódcy są pod silnym wpływem mitu twardziela. Mocnej archetypowej męskości. Bardzo trudno komuś takiemu zaakceptować ten typ zagrożenia. Jeśli np. stoi przed nami groźny drapieżnik, nasza decyzja, by się nie zbliżać, jest usprawiedliwiona. Ale z wirusem jest inaczej. Nie widzimy go i nie ma pewności, czy tam jest. Może jest na tej klamce, a może go nie ma. Może przesadzamy? Nie widać.

Wyobraźmy sobie, że ktoś, kto oparł obraz własnej osoby na wyobrażeniu odwagi, ma reagować nie na to, co jest, ale na to, co „może być”. Musi narzucić sobie kontrolowanie impulsów zamiast rozhamowania. I to nie w obliczu czegoś, co jest widoczne, tylko w obliczu możliwości. W dodatku nałożyć na twarz dowód tego, że się trwale obawia czegoś, o czym tylko słyszał. Westernowy twardziel będzie miał z tym problem.

Mamy też wyjątkowy na mapie Europy kraj – Szwecję, która reakcję na wirusa także oparła na micie. Micie otwartości.

To mit całkowicie odwrotny od amerykańskiego. Jeżeli kraj jest otwarty i wszystkich kocha, nie może izolować, nakazywać, zabraniać. Państwo całe lata pracowało nad mitem głoszącym, że rodzicielstwo i praca nie muszą być w konflikcie. I teraz ma zamknąć przedszkola i szkoły, konfrontując nagle ludzi z tą rzeczywistością, że rodzicielstwo, owszem, może nie przeszkadzać w pracy, ale jeśli w jakiejś części bierze je na siebie ktoś inny? Nie do przyjęcia. Czyli trzeba wymyślić sposób, który pozwoli ocalić obowiązujące wzorce myślowe.

Uda im się?

Nie wiem, to nie moja dziedzina. Mówię jedynie o tym, jak podejmowano taką, a nie inną decyzję. Oparto ją na micie, a naukowca, który potwierdził, że metoda może mieć sens, znajdywano wtórnie. Do modelu świata dobiera się rozwiązania, a dopiero do nich wymyśla model epidemii, w który jest się w stanie uwierzyć.

Teraz może się okazać, że któryś z tych mitów upadnie. Jak społeczeństwo wierzące w to, że każdy jest kowalem własnego losu, poradzi sobie z tym, że wiele tysięcy ludzi umrze, bo nie ma ubezpieczenia? Być może w miejsce usuniętego mitu wejdzie mantra o Bogu, trudno powiedzieć. Coś trzeba będzie mówić, jeśli nie da się myśleć.

Czytaj też: Pracujemy w domu. Co nam w tym pomaga?

W Polsce rząd miał do dyspozycji ksenofobię i nieufność, więc pierwszą i prawdopodobnie jedyną trafną jego decyzją było zamknięcie granic.

Polski rząd zawsze marzył o tym, żeby zamknąć granice. Teraz trafiła się szansa. Może się bowiem okazać, że w tej konkretnej sytuacji to całkiem nieźle zadziałało. Politycy będą wierzyć, że za ich dawnym marzeniem stała mądrość. Tymczasem po prostu mieli szczęście – obowiązująca tu mitologia nieufności do obcych dość dobrze współgrała z tym, co – jak się zdaje – akurat należało zrobić. Można się więc spodziewać, że ten mit o konieczności zamknięcia kraju przed zachodnim złem teraz się umocni.

To jaki jest ten najważniejszy mit, który upada?

Chaos pojęciowy, który obserwujemy, ma swe przyczyny w naruszeniu właśnie tego największego mitu. To będzie dosyć trudne do przyjęcia. Pamięta pani scenę z „Pamiętników” Gombrowicza? Autor leży na alpejskiej plaży u podnóża szczytu Jungfrau i widzi żuka, który bezradnie wymachuje łapkami, leżąc na grzbiecie. Postanawia mu pomóc i przewraca go do prawidłowej pozycji. Po czym widzi trzeciego i czwartego. I myśli: „Czyż miałem przemienić moją sjestę w karetkę pogotowania dla konających żuków? Jeśli już zacząłem to ratowanie, nie miałem prawa zatrzymać się w dowolnym miejscu. Byłoby to straszne wobec tego trzeciego żuka zahamować na progu klęski”.

Ale gdy rozejrzał się wokół, zobaczył cały obszar żuków i zrozumiał, że nie uratuje wszystkich. Że któryś musi być tym pierwszym „nieuratowanym”. „Co chwila mówiłem sobie: »ten« i go ratowałem, nie mogąc zdobyć się na nikczemną prawie arbitralność. I dlaczego ten? Aż wreszcie dokonało się we mnie złamanie. Nagle gładko zawiesiłem w sobie współczucie. Stanąłem gładko, obojętnie. No, dość tego. Rozejrzałem się, pomyślałem: gorąco. I zabrałem się i poszedłem. A ten żuk, na którym się zatrzymałem, pozostał, wymachując łapkami, co właściwie było mi obojętne. Ilość. Musiałem abdykować z moralności, ludzkości, gdyż nie mogłem sprostać ilości. Przepraszam. Ależ to równa się stwierdzeniu, że moralność jest niemożliwa. Ni mniej, ni więcej. Gdyż moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc – niemoralna. Dlaczego ten jeden robak musi płacić, dlatego, że ich jest miliony?”.

O jakim micie tu mowa? O bardzo podstawowym przekonaniu, że możemy uczynić etyczność czymś rzeczywistym, że etyczność może być logicznie konsekwentna. I że możemy zredukować zagrożenie do zera. Ratując każdego od każdej krzywdy, usuwając każde zagrożenie i całkowicie zamieniając wiarę w wiedzę, czyli uzyskując pewność tam, gdzie jest niepewność.

Podam przykład. Dzieci na rowerach jeździły przez całe lata bez kasków. Ktoś obliczył, że zdarzają się urazy głowy. Z chwilą, kiedy się tego dowiedzieliśmy, nie można już tego było lekceważyć. Założyliśmy więc dzieciom kaski. Ale co będzie, jak ktoś policzy urazy odcinka szyjnego? Założymy dzieciom ochronne kołnierze. Ale jeśli założymy kaski i kołnierze, górny odcinek usztywni się i pojawią się urazy kręgosłupa. Założymy więc pancerz na tułów. Itd. Nie ma temu końca.

Bo chyba nie muszę dodawać, że jak się usztywni dziecko całościowo, to energia urazu przenosi się do wewnątrz. Orzech w łupinie. Czyli miękka nawierzchnia. Która jednak może się okazać toksyczna, bo ma sztuczne tworzywo. Ponadto zanieczyszcza środowisko... Nie ma końca. Zawsze poprawia się bezpieczeństwo o ileś tam procent, ale nie można osiągnąć absolutnego. Ryzyko nigdy nie będzie wynosiło zero. To nieosiągalny raj wszelkich obsesji zdrowotnych.

Czytaj też: Czy grozi nam kwarantannowy bunt?

A jak to się ma do naszej obecnej sytuacji?

Jeśli ludzie umierają na zapalenie płuc, nawet na dziwne zapalenie płuc, ignorujemy to. Ale nagle dowiadujemy się, że za niektórymi przypadkami stoi wirus i że tych przypadków jest więcej i więcej. Nie możemy już tego ignorować, bo mamy test. Poza tym liczba rośnie, widzimy to – ale nie umiemy wyleczyć tej choroby. Co ludzie myślą: jeżeli wszystko zamkniemy, nikt się nie zarazi. No to zamykamy. I co dalej?

Właśnie to „co dalej” jest istotą traumy. Towarzyszący nam chaos wziął się z tego: stanęliśmy oko w oko z tym, że teraz będziemy musieli dokonać wyboru i wiemy, co zrobimy. Wiemy, chociaż to okropne. Gombrowicz uświadamia sobie tę samą okropność, którą i my sobie za chwilę uświadomimy. On musi zignorować część żuków, wiedząc, że one tam są. Życie z taką świadomością jest niemożliwe. Gombrowicz więc to wypiera, ale na dnie duszy zostaje coś okropnego i nieludzkiego.

Tu jest podobnie. Odbywamy rytuał zamknięcia i ponosimy ofiary, żeby odwlec to, że za chwilę rozluźnimy reguły izolacji i wyprzemy wiadomy skutek. Izolacja, którą teraz odbywamy, jest więc tylko rodzajem rytuału, odbywanego w celu zmniejszenia poczucia winy. To jest absolutnie traumatyczne, stąd ten chaos pojęciowy. Bo tego się nie da myśleć.

Część ludzi musi umrzeć, żeby inni żyli dalej? To nie jest do udźwignięcia.

Nie, to nie jest prawda. I właśnie to jest nie do udźwignięcia, że to nie jest prawda. Bo nikt nie musi umrzeć. Możemy się całkowicie zdystansować, całkowicie przemienić cywilizację, by skierować wszystkie wysiłki tylko na to – wtedy nikt nie umrze. Jeśli nikt już nigdy nie wyjdzie z domu, nie zakazi się ani jedna osoba. Czyli nikt nie musi umrzeć. Mamy wybór. Ale mimo to w końcu wyjdziemy i właśnie to jest nie do udźwignięcia. Że wyjdziemy, mimo że tak naprawdę nie musimy. Moglibyśmy tak żyć, ale nie zechcemy. Zechcemy zgodzić się na ryzyko i pewność, że komuś się nie uda. I będziemy musieli to wyprzeć, zignorować tę rzeczywistość. Że nasza etyka nie jest do końca konsekwentna i nie da się całkowicie zamienić wiary, że będzie dobrze, w wiedzę, że na pewno będzie.

Chcieliśmy żyć dobrze i bez większych kłopotów. To przecież nic złego…

Nie zrobiliśmy nic złego, a mimo to spotkało nas coś złego. Niesamowite, prawda? Tak dalece trudne do przyjęcia, że niektórzy są gotowi nawet wymyślić, co takiego złego zrobiliśmy, żeby tylko uniknąć tej prawdy, którą to pokazuje. Tymczasem niektóre rzeczy, które się nam przydarzają, są po prostu złe. Dzieją się bez powodu. Nie można ich zmienić na dobre czy zrelatywizować. Nie da się z tego zdarzenia wysnuć żadnego wniosku. Nie będzie z tego żadnego pożytku, nie stanie się to żadną „okazją” czy „wyzwaniem” ani niczego nas nie „nauczy”. Złe i już. I z tym musimy zostać.

Poradniki psychologiczne, którymi nas przez dekady karmiono, nie zakładały, że przyjdzie nam się zmierzyć z czymkolwiek rzeczywistym. Nauczyły nas za to stawiania granic, asertywności, zwalczania wewnętrznego krytyka, odrzucania poczucia winy, robienia tego, na co ma się ochotę, bycia tego wartą i wartym, życia w zgodzie z uczuciami, podążania za szczęściem („cokolwiek by ono dla ciebie znaczyło”). Gdyby zamiast poradników opowiadających, „jak w miły sposób powiedzieć komuś, że go nie lubisz, ale tak, żeby on się nie przejął i nie poczuł się urażony”, ludzie wychowywali się na tragediach greckich, mielibyśmy narzędzia, które pozwoliłyby uporać się z tą sytuacją. To znaczy nie wiedzielibyśmy, co zrobić, ale wiedzielibyśmy, jak to opisać.

Czytaj też: Wszyscy czujemy lęk. Jak się odnaleźć w tej pandemii?

Jakie to narzędzia i jak powinna wyglądać sytuacja wyjściowa?

Nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich osób słabszych, dla których wirus jest niebezpieczny. I wiemy to. Ale jest to naszym ludzkim rozumem nie do ogarnięcia. W naszym świecie, w którym istnieje wiara, że można osiągnąć całkowite i absolutne bezpieczeństwo, jest to wiedza niemożliwa do przyjęcia. Będziemy więc musieli tę wiedzę wyprzeć.

Mechanizm wyparcia jest zawsze taki sam: trzeba zadać sobie jakąś niewygodę. W tej sytuacji tę rolę odgrywa kwarantanna: wszyscy posiedzimy w domach dwa, może trzy miesiące, poniesiemy straty, krzywa umieralności na moment się obniży. Poświęcimy wakacje – dla wielu z nas pracujących ciężko w korporacjach wakacje to sens życia. Za chwilę pojawiają się nowe tematy. Na przykład pożary lasów. Będzie gorąco. Wyjdziemy do pracy. I wyprzemy, bo nie mamy innego wyjścia.

Jeśli szpitale się przepełnią, to znów się zamkniemy, a później krzywa opadnie na skutek zamknięcia, znów zaświeci słońce i znów wyjdziemy, znów wyprzemy. Coś nam w tym pomoże. Tej zimy też nie będzie śniegu, więc kolejna susza. Może ona? I spalenie się reszty lasów? To przyciągnie naszą uwagę i wyjdziemy. Część zachoruje, pozostali będą się starali nie myśleć o tym więcej, niż to konieczne.

W końcu nauczymy się wypierać to całkiem, skoro nie ma się na to wpływu, a nie będziemy gotowi całkowicie zrezygnować z tego, co daje życie – tylko po to, żeby mieć stuprocentową pewność bezpieczeństwa. Będziemy żyli z ryzykiem i wypartą winą, zamiast bez ryzyka i bez winy trwać. I chciałbym jedną rzecz zastrzec w tym miejscu – absolutnie nie twierdzę, że tak należy uczynić. Nie. Po prostu myślę, że tak prędzej czy później uczynimy.

Paweł Droździak jest psychologiem, psychoterapeutą i mediatorem.

Czytaj też: Czy nauka nam podpowie, jak wychodzić z tej pandemii