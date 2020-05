Co się stało z 16-letnią Kasią Domeracką? To pytanie ciągle nie daje spokoju policjantom. Dziewczyna zniknęła w maju dokładnie 20 lat temu. Było podejrzenie zabójstwa, był motyw. Wciąż jej szukają.

Katarzyna Domeracka wyszła rano 9 maja 2000 r. z mieszkania dziadków na Mokotowie. Powiedziała, że jedzie z koleżanką Agnieszką i jej kolegą nad Zalew Zegrzyński. Poprosiła, żeby babcia zrobiła jej kanapki na drogę. Spakowała do torby kostium kąpielowy, kanapki, telefon komórkowy i wyszła. Już nie wróciła.

Dziadkowie pomyśleli, że może z wycieczki pojechała prosto do domu do mamy. Kasia mieszkała w dalekiej dzielnicy Warszawy z mamą i młodszym bratem. Ale w tygodniu zwykle była u dziadków, skąd miała bliżej do szkoły.