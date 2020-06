Ile mamy płci?

Rozmowa z dr n. med. Aleksandrą Jodko-Modlińską, psychologiem i seksuologiem, o nieoczywistej tożsamości płciowej.

PAWEŁ WALEWSKI: – W zagranicznych formularzach coraz częściej pojawia się niezrozumiale szeroki wachlarz płci do wyboru: mężczyzna, kobieta, transgender, non-binary i jeszcze: others. To konieczne?

ALEKSANDRA JODKO-MODLIŃSKA: – Zmian w tym kierunku oczekują już nie tylko osoby, które przeszły korektę płci, ale również te, które nie czują się ani mężczyzną, ani kobietą. Albo uważają się za kobietę i mężczyznę jednocześnie. To jest spora grupa ludzi, do tej pory niezauważana.